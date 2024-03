Yuyito González arremetió contra la serie "Cóppola, el representante"

El 15 de marzo se lanzó "Coppola, el representante", una serie que relata la vida de Guillermo Coppola después del éxito futbolístico de Diego Maradona. Como era de esperar, generó numerosas reacciones y no estuvo exenta de polémicas. Una de ellas involucra a su ex pareja, Amalia "Yuyito" González, y a Bárbara, la hija que tienen en común. La conductora se expresó de manera contundente al respecto: "Fue un shock".

En el primer episodio de los seis que componen la serie, se muestra a Cóppola, interpretado por Juan Minujín, ya establecido en Italia, mientras Diego es la estrella del Napoli. También aparece la vedette, personificada por Mónica Antonópulos. Sin embargo, la relación enfrenta un quiebre cuando ella revela que está embarazada.

“Dejamos pasar esta bendición. Yo conozco un médico, un tipo, un señor serio y esperamos. ¿Qué decis?”, es la frase que Cóppola pronuncia en la ficción. Este diálogo, según las declaraciones públicas de Yuyito González, nunca pasó.

“La escena del embarazo fue un shock, fue una especie de golpe que recibí y me shockeó. En realidad nuestra historia real fue todo lo contrario, no fue así”, aseguró en una entrevista con Intrusos (América). A su vez, contó que desde hace dos años, cuando se comenzó a idear la ficción, supo que cuando llegara el momento del estreno debía “hacerle frente” a su contenido y a las repercusiones.

Su gran preocupación fue cómo se sentiría su hija Bárbara Coppola al ver la serie. “Ella me tranquilizó a mí, me decía que es ficción y que sabía cómo era papá. Yo apenas me enteré, lloré. Yo no lo había visto, me contó Laura Ubfal, yo estaba en un supermercado y no podía reaccionar muy fuerte. Llegué a mi casa y lloré porque me dolió mucho”, detalló sobre su reacción al enterarse de la polémica escena. La hija de la expareja tiene en la actualidad 36 años y le dejó en claro a González que le cree a ella.

En otra parte de la entrevista, la conductora habló del papel que jugó Diego Maradona en su separación de Coppola. “Fue un factor importante, no el único, porque uno nunca sabe qué cosas hubiésemos empezado a desentonar entre los dos. Él tuvo mucho que ver, pero desconocemos que haya sido lo único”, sentenció.