Esteban Lamothe, picante contra Javier Milei: "Cómo lo c... a piñas"

Esteban Lamothe cargó duramente contra el presidente Javier Milei, al recordar una publicación que el mandatario subió a sus redes con una foto del actor editada digitalmente.

Todo comenzó meses atrás, cuando el presidente publicó una foto de Lamothe con la palma de su mano frente a cámara con el mensaje "Basta Milei", aunque el mensaje original que tenía escrito nada tenía que ver con el presidente.

Esta tarde, en un programa de streaming, Lamothe fue consultado sobre el tema y, a pesar de que se lo tomó en gracia al principio, no pudo terminar de evitar revivir las sensaciones. El actor comenzó contando la situación y se calentó a la mitad de la oración: “Milei pone en Twitter una foto mía... ¡Cómo te cagaría a piñas, Milei! ¡La con... de tu madre!”, lanzó con mucho enojo, uno de los artistas nacionales que más se mostró en contra del actual gobierno nacional.

La foto original que publicó Lamothe, que luego Milei subió a sus redes con el mensaje "Basta Milei".

"Pone esa foto, y pone al lado la foto de las manos de un obrero. Como si aparte...eso también es ser racista. Como decir ‘los únicos que trabajan son los obreros porque tienen las manos lastimadas’. Si, obvio, son los que ponen el pecho a un trabajo re difícil. Está todo mal en ese tuit de él”, comentó Lamothe.

La publicación que compartió el presidente Javier Milei con un mensaje editado en la mano de Esteban Lamothe.

Parecía que ahí quedaba el tema, pero el actor prosiguió con insultos contra el mandatario: "Manos que tienen subsidio las mías, así todas blanquitas, como las manos que generan subsidios. No, qué se yo, me enojé... después se me pasó. Después ves que el presidente dice cualquier cosa. Es un tipo que está todo el tiempo tirando mierda”, expresó.

“Un boludo, un cara de chota que te está diciendo cualquier cosa a todo el mundo, y con ese pelo y esa cara de boludo que tiene, o sea chau. Yo sigo esperando la V corta que dijo porque hizo así (el gesto de la mano hacia abajo) y se quedó ahí. El dijo que iba a hacer pum pero falta la v corta”, concluyó sobre la evolución del programa económico libertario.