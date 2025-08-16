Mario Pergolini contó cuál es el gran temor que le genera Marcelo Tinelli actualmente: “Me puede hacer…”

El regreso de Mario Pergolini a la televisión no solo generó expectativa en el público, sino también curiosidad sobre a quiénes elegirá como invitados en su ciclo. A poco más de un mes de su vuelta, ya se habló de una supuesta “lista negra” con nombres de figuras que no pasarían por su programa, entre ellos Guido Kaczka, Andy Kusnetzoff y Marcelo Tinelli. Este último fue el que despertó mayor interés, dado el histórico vínculo y las diferencias públicas entre ambos conductores.

En el ciclo Los Profesionales de Siempre (El Nueve), se deslizó que la producción no veía con malos ojos la posibilidad de sumar a Marcelo Tinelli como invitado, aunque la decisión final dependería exclusivamente de Mario Pergolini. De inmediato, la noticia comenzó a circular y a levantar especulaciones entre los seguidores de ambos.

La situación se reavivó en el programa Otro Día Perdido (El Trece), cuando Fredy Villarreal, invitado de la jornada, recordó sus años trabajando junto a Marcelo Tinelli en la pantalla chica. El humorista destacó las oportunidades que recibió en Ideas del Sur y, con cierta picardía, lanzó la pregunta que todos tenían en mente: “¿Podría venir Marcelo acá? ¿Está pautado eso?”.

Ante la consulta, Mario Pergolini reaccionó de manera sorpresiva. Con una mezcla de ironía y humor, pidió unos segundos para revisar la lista de invitados en su tablet, como si buscara el nombre de Marcelo Tinelli entre las letras “M” y “T”. Tras unos instantes, remató la escena asegurando que no figuraba en ninguna parte. El gesto desató risas en el estudio, pero también abrió la puerta a un comentario más personal.

El conductor, dejando de lado la broma, aclaró que seguramente lo invitarán en algún momento, aunque dejó en claro que no sería de inmediato. “Lo queremos dejar para un momento muy especial, cuando ya no estemos al aire, o algo así”, lanzó entre carcajadas.

Fue allí cuando confesó uno de sus temores con respecto a Marcelo Tinelli. Recordó que en varias oportunidades el conductor de Showmatch lo había invitado a sus clásicas aperturas, pero él siempre rechazó esas convocatorias. “Ponía excusas, nunca fui”, admitió sin rodeos.

Entre risas, Mario Pergolini reconoció que teme que Marcelo Tinelli pueda devolvérsela y hacer lo mismo si alguna vez lo convocan formalmente. “Capaz me puede hacer lo mismo”, bromeó, en referencia a la posibilidad de que Marcelo decline su invitación.

Así, el cruce entre dos de las figuras más fuertes de la televisión argentina vuelve a estar en el centro de la escena, aunque esta vez desde el humor y la ironía, dejando abierta la incógnita sobre si finalmente Marcelo Tinelli se sentará frente a Mario Pergolini en su nuevo ciclo.