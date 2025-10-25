Nicki Nicole habló sobre la posibilidad de ser madre junto a Lamine Yamal

En los últimos días, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre la vida privada de Nicki Nicole. El motivo: un supuesto embarazo que la tendría como protagonista y que, según muchos usuarios, estaría vinculado a su reciente relación con el joven futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Todo comenzó luego de que Lamine Yamal y Nicki Nicole compartiera un video en sus redes donde se los ve disfrutando de un paseo en helicóptero. Las imágenes, grabadas para celebrar su primer mes juntos, mostraban a ambos sonrientes, con auriculares y micrófonos, mientras sobrevolaban un paisaje paradisíaco. En un momento, él le lanza un beso que ella devuelve entre risas y gestos cómplices.

Sin embargo, lo que parecía una romántica postal se transformó en motivo de rumores cuando el jugador publicó el clip con tres emojis —uno verde, uno llorando y otro riendo— insinuando que Nicki Nicole se había mareado durante el vuelo. Los fans notaron que ella sostenía una bolsa, y no tardaron en tejer teorías sobre un posible embarazo.

Ante el revuelo, la artista decidió ponerle fin a las versiones. Durante una transmisión en vivo en Instagram, mientras se preparaba para una sesión de fotos, leyó una pregunta sobre si estaba esperando un hijo y respondió entre risas: “¿Estoy embarazada? No, no, no. Por el momento no. Igual me gustaría ser madre, ¿a ustedes?”. Con esa frase, Nicki desmintió los rumores, aunque dejó abierta la puerta a la maternidad en el futuro.

Su respuesta trajo tranquilidad a sus seguidores, que ven en la cantante una figura cercana y transparente. Hoy, Nicki Nicole atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, combinando su crecimiento personal con nuevos desafíos profesionales.

Además del éxito de su show sinfónico frente a 250 mil personas en Rosario, la artista se prepara para su debut como actriz en la serie “Envidiosa”, una de las producciones más esperadas de Netflix.

En esta tercera temporada, interpretará a Virtudes, un personaje que, según anticipó, será muy distinto a su personalidad pública. “La tienen que ver”, dijo en un video promocional, manteniendo el misterio.

La actriz Griselda Siciliani, protagonista de la serie, celebró su incorporación con entusiasmo. Incluso compartieron un tierno intercambio en redes, donde dejaron ver que su vínculo va más allá del set de filmación. Nicki Nicole, entre la música y la actuación, vive una etapa llena de proyectos y sueños, aunque la maternidad, por ahora, no esté en los planes inmediatos.