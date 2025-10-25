Lowrdez Fernández habló ante la Justicia: qué dijo sobre su relación con Leandro García Gómez

Lowrdez Fernández volvió a ser noticia luego de presentarse ante la Justicia para declarar sobre el hecho que protagonizó el pasado 23 de octubre. Su testimonio era esperado tanto por las autoridades como por su entorno, ya que podría aportar claridad sobre los hechos que derivaron en su hospitalización y en la intervención policial.

En su declaración, Lowrdez Fernández ofreció detalles sobre su vínculo con Leandro García Gómez, su pareja. Según se reveló en el programa LAM (América TV), la artista aseguró que mantiene una buena relación y que no desea retomar el contacto con su madre. Sin embargo, los dichos de Lowrdez generaron dudas entre los investigadores, quienes sospechan que su relato podría estar influenciado por un contexto de violencia.

“Dijo que está bien con su pareja y que no quiere ver a su mamá”, leyó Ángel de Brito en vivo durante el ciclo. Las autoridades judiciales interpretan que estas expresiones no reflejan plenamente la situación que atraviesa la joven, sino que podrían ser producto de manipulación emocional o psicológica.

El episodio que llevó a su declaración fue descrito como “dramático” por quienes estuvieron cerca de la escena. La noche del 23 de octubre, Lowrdez Fernández fue asistida por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital Fernández, donde permaneció bajo observación y se le realizaron diversos estudios clínicos.

Durante la madrugada del 24, los profesionales decidieron otorgarle el alta médica al comprobar que su estado físico no revestía gravedad. No obstante, los especialistas recomendaron un seguimiento emocional y contención por parte de personas de confianza.

Tras abandonar el hospital, la artista eligió no regresar con su familia y prefirió alojarse en la casa de una amiga. Allí se encuentra actualmente, acompañada por un grupo íntimo que busca protegerla del asedio mediático y ayudarla en su proceso de recuperación.

Cercanos a su entorno aseguran que Lowrdez Fernández intenta mantener un perfil bajo, evitando apariciones públicas y redes sociales. Su prioridad, por ahora, sería recuperar estabilidad emocional y tomar distancia de la exposición.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso para determinar si existieron situaciones de violencia en la relación y qué medidas de protección podrían aplicarse para resguardar la integridad de la artista.