La hija de un famoso periodista confirmó su relación con Fede Bal: “Nos vemos y…”

La situación amorosa de Fede Bal no deja de sorprender. Mientras muchos creían que sólo mantenía un vínculo con Evelyn Botto, otra de sus enamoradas dio la cara y contó que mantienen un vínculo secreto. Es que el hijo de Carmen Barbieri fue vinculado a Vicky Puig, pero esta vez no fueron rumores, sino que ella misma rompió el silencio y confirmó cómo es su relación.

Todo comenzó cuando se filtró una foto de ambos cenando en un restaurante frente a América. La imagen despertó curiosidad en redes y puso el foco sobre la hija del reconocido periodista Alexis Puig, que no tardó en aclarar lo ocurrido. En diálogo con Soy tan biutiful (Pop Radio), Vicky Puig contó: “La palabra salir o pareja es un poco encasillante. Tenemos un vínculo muy lindo, nos llevamos bien y nos conocemos hace tiempo”.

Lejos de las vueltas, la locutora fue todavía más directa. “No fue una primera cita. Nos conocemos, salimos, nos vemos, garch… Ahora estábamos comiendo en un restaurante en frente de América, por eso también nos sacaron la foto”, reveló con total naturalidad y demostrando que no les interesa esconderse por la relación descontracturada que mantienen.

Con miedo a las etiquetas, Vicky Puig definió la dinámica que mantiene con el actor: “Somos dos personas libres, solteras, que se llevan bien y la pasan bien. Cuando nos vemos, nos vemos, y cuando no, yo no le pregunto a él qué está haciendo y viceversa. Es un vínculo superlibre”.

Más allá del revuelo mediático, la historia entre ambos comenzó de una manera muy actual: a través de una aplicación de citas. “Empezamos a hablar por la app de citas Bumble. Das match, pero la mujer tiene que hablar primero. Yo le mandé un mensaje…”, reconoció.

La confesión de Vicky llegó justo cuando el perfil de Fede Bal en Bumble se había vuelto viral. Una usuaria compartió la captura y la conductora Barbie Gyalay explicó en Ya fue todo: “Una amiga me dice: ‘Mirá quién me apareció’. Y cuando veo la foto, era Fede Bal”.

Su biografía, escrita completamente en inglés, también llamó la atención: “Soy un hombre simple. Me gusta la comida, los videojuegos, la música y las películas de terror. En este momento estoy viajando alrededor del mundo con uno de los programas de televisión más grandes de viajes en Argentina. Soy actor de teatro y de cine. Y me quiero divertir”.

Con esa frase y un guiño a su estilo de vida, Fede Bal volvió a quedar en el centro de la escena. Pero esta vez, no por un escándalo, sino por cómo eligió apostar por dejar de encasillarse en relaciones que no funcionan para pasar a mantener distintas relaciones abierta que lo alejan de los escándalos.