Mirtha Legrand se quebró al aire al recordar a su hermano José: “Para vos…”

En una nueva edición de su programa, Mirtha Legrand tuvo un momento cargado de emoción. En la última emisión de La Noche de Mirtha (eltrece), la conductora interrumpió el habitual tono alegre de su mesa para rendirle un homenaje muy especial a su hermano, José Martínez Suárez, quien hubiera cumplido 100 años el jueves pasado.

Sin poder contener la emoción, la diva de los almuerzos miró a cámara y pronunció unas palabras que conmovieron a todos los presentes en el estudio. “José Martínez Suárez hubiera cumplido 100 años el jueves pasado. Fue un gran director de cine argentino, guionista y productor y sobre todo mi amado hermano. Mi recuerdo para él... Para vos, Josecito”, expresó con la voz entrecortada, en un momento que rápidamente se volvió viral en redes.

El recuerdo no fue casual. A lo largo de su carrera, Mirtha Legrand siempre destacó el rol fundamental que su hermano tuvo en su vida artística y personal. José fue uno de los realizadores más influyentes del cine argentino y, además, un consejero permanente para su hermana menor, a quien acompañó en cada etapa de su trayectoria. Por eso, su ausencia sigue siendo una herida que la diva no disimula.

Después del homenaje, Mirtha retomó la conducción habitual del ciclo y presentó a los invitados de la noche: Ceder Coval, Elva Marcovecchio, Gonzalo Asís, Graciela Ocaña y Gabriel Oliveri. Sin embargo, el clima íntimo que había dejado su recuerdo todavía flotaba en el aire.

Minutos más tarde, la conductora aprovechó para enviar una felicitación especial a su gran amiga Graciela Borges, quien fue distinguida como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Arquitectura. Con su clásico humor, Mirtha no tardó en ponerle una nota de picardía al momento. “Yo también soy doctora”, dijo entre risas, y agregó mirando a cámara: “Desde ahora me llaman doctora”.

Hacia el cierre del programa, la figura de 97 años volvió a mostrarse agradecida con su equipo, demostrando que, más allá de su larga trayectoria, conserva la misma calidez de siempre. “Los quiero, los adoro, muchas gracias, todo mi amor y hasta que Dios quiera”, expresó con sinceridad, dejando una sensación de ternura que atravesó la pantalla.

De este modo, Mirtha Legrand transformó una noche más de televisión en un homenaje íntimo y conmovedor. Con la emoción a flor de piel, recordó a su hermano José Martínez Suárez con el mismo cariño de siempre, demostrando que, incluso después de un siglo, su legado y su presencia siguen vivos en cada palabra suya.