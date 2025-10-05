Así sin las vacaciones de Jimena Barón y sus hijos en San Martín de los Andes

Después de meses intensos de trabajo y compromisos laborales, Jimena Barón decidió hacer una pausa y disfrutar de unos días de desconexión total en el sur argentino. Acompañada por su pareja y sus dos hijos, la artista eligió San Martín de los Andes como destino para tomarse unas mini vacaciones rodeada de naturaleza, tranquilidad y familia.

Lejos de los escenarios y de la rutina porteña, Jimena Barón compartió parte de la travesía con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Con su habitual humor, relató cómo vivió su hijo menor, Arturo, su primera experiencia arriba de un avión. “Su primer viaje en avión, un estrés total”, escribió junto a un emoji de risa, dejando en claro el tono irónico del comentario.

La imagen que acompañó el texto contrastaba con la frase: se veía al bebé dormido y completamente relajado en brazos de su mamá, ajeno al movimiento del vuelo. Ese retrato bastó para que sus seguidores se derritieran de ternura y colmaran de mensajes las redes de la cantante.

Ya instalados en destino, la intérprete de La Cobra mostró algunos rincones de la cabaña en la que se hospeda con su familia. Desde grandes ventanales con vista a los bosques hasta desayunos frente al lago, Jimena Barón compartió fragmentos que reflejan la calma y el aire patagónico que buscaba.

Entre los posteos también apareció Gianluca, el hijo de Daniel Osvaldo y Ana Oertlinger, quien mantiene una excelente relación con Momo, el hijo que Jimena tuvo con el exfutbolista. Ambos chicos disfrutaron del viaje entre juegos y risas, mostrando que la convivencia familiar entre ellos fluye con naturalidad.

En varias de las publicaciones, Jimena dejó entrever que esta escapada fue una oportunidad para recargar energía y conectar con lo esencial. Sin producciones ni maquillaje, se mostró en modo relax, con mate en mano y ropa cómoda, disfrutando de los paisajes nevados y del silencio del sur.

Así, Jimena Barón transformó unos simples días libres en un reencuentro con su familia y consigo misma. Entre risas, postales naturales y momentos de ternura, la cantante volvió a recordarle a sus seguidores que, más allá de los escenarios, su mayor felicidad está en los pequeños gestos compartidos con sus hijos.