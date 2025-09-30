El video de Fede Bal a los besos con una mujer que no era Evelyn Botto en los Martín Fierro

El premio que Fede Bal recibió en los Martín Fierro no fue lo único que dio que hablar. Horas más tarde, en la fiesta privada que siguió a la gala, el conductor de Resto del Mundo fue grabado a los besos con una mujer que no era Evelyn Botto.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente generaron comentarios. En la grabación se lo ve a Fede Bal todavía con su traje de gala, acompañado por una joven de vestido negro y peinado recogido. Ambos se muestran en una actitud apasionada en medio de la celebración, lo que disparó las preguntas sobre su vínculo con la locutora, con quien se lo había relacionado en los últimos meses.

El material fue difundido en el stream Love, transmitido desde el shopping Abasto, donde se lo presentó sin vueltas: “Fede Bal y una chica misteriosa a los besos furiosos en el after de los Martín Fierro”. La frase alcanzó para encender la polémica y hacer que el clip se viralizara en cuestión de minutos.

La sorpresa fue mayor porque Fede Bal y Evelyn Botto habían dado señales de cercanía en varias entrevistas, aunque nunca confirmaron un romance formal. Sin embargo, él ya había dejado en claro cómo entiende este tipo de relaciones. “Ella no es que me permite o no me permite, estoy soltero y ella también. Eve es una persona que cuando hace entrevistas en su programa también chamuya y se divierte. ¿Por qué tenemos que cerrarnos y dejar de ser las personas con nuestra esencia porque nos gustamos y compartimos buenos momentos?”, había dicho el actor.

Con la misma naturalidad, también señaló que no existe entre ellos un contrato tácito de exclusividad. “Estamos muy bien así, sin rótulos. Hay nuevas relaciones donde no nos preguntamos con quién estás, qué somos, qué hiciste ayer, qué sentís por mí. Simplemente vivimos, disfrutamos y de eso se trata”, expresó en otra nota reciente.

En ese contexto, el video de la fiesta posterior a los Martín Fierro no haría más que ratificar el estilo de vida que él mismo declaró públicamente. No obstante, la difusión del material lo vuelve a colocar en el centro de la escena mediática, con su vida privada expuesta y una pregunta abierta: ¿cómo tomará Evelyn Botto esta nueva y polémica aparición pública?