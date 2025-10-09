Se filtró el monto de los premios millonarios para los finalistas de La Voz Argentina

La Voz Argentina entra en su etapa culminante y las expectativas crecen con cada gala. El famoso reality musical de Telefe, que volvió a conquistar al público con su talento y emoción, dio a conocer los montos y premios que recibirán sus participantes más destacados. La revelación generó un gran revuelo entre los fanáticos, que no tardaron en comentar el nivel de recompensa que ofrece esta edición.

Durante una de las emisiones más recientes, el conductor Nicolás Occhiato fue el encargado de poner fin a las especulaciones y anunciar lo que muchos esperaban. Con gran entusiasmo, reveló que el ganador se llevará un premio total de 70 millones de pesos, un contrato con la discográfica Universal y un vehículo cero kilómetro de lujo. Un combo que combina reconocimiento, dinero y oportunidades profesionales.

El vehículo en cuestión es un Volkswagen Tera 0 km, uno de los SUV más sofisticados del mercado, que combina tecnología de vanguardia, confort y diseño. Este modelo, de origen alemán, fue elegido para coronar al gran ganador y simboliza el salto de calidad que tuvo el programa en esta temporada. Su aparición en el estudio provocó admiración tanto entre los participantes como entre el público.

Según los valores oficiales de septiembre de 2025, el Tera tiene un precio que va desde los $30.738.950 hasta los $39.112.950, una cifra que refuerza el carácter millonario del premio. Este lujo sobre ruedas se suma al monto económico y al contrato discográfico, convirtiendo al ganador en uno de los artistas emergentes mejor premiados del país.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Nicolás Occhiato también anunció los montos destinados a los finalistas que no logren quedarse con el primer puesto. El segundo lugar obtendrá 30 millones de pesos, el tercero 15 millones y el cuarto 5 millones, garantizando así un cierre con beneficios para todos.

El anuncio fue recibido con euforia en el estudio y generó un sinfín de reacciones en redes sociales. Muchos celebraron que los finalistas sean reconocidos económicamente, destacando el esfuerzo y el talento que demostraron a lo largo del certamen.

Con estos premios, La Voz Argentina consolida su posición como el reality musical más importante del país. A días de conocer al gran ganador, la emoción está en su punto máximo y la edición 2025 promete un desenlace que quedará en la memoria del público.