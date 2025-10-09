Wanda Nara confirmó su romance con Martín Migueles con un detalle romántico en una foto

Durante meses, las versiones sobre un posible romance entre Wanda Nara y su entrenador personal, Martín Migueles, circularon sin descanso. Aunque la empresaria compartía videos y fotos junto a él, nunca había blanqueado oficialmente la relación, lo que despertó todo tipo de teorías entre sus seguidores y en los medios.

Las especulaciones crecieron aún más cuando Maxi López, exesposo de Wanda Nara, dio por hecho el noviazgo. Aun así, muchos creían que la relación era parte de una estrategia mediática más, algo a lo que la empresaria está acostumbrada. Sin embargo, un detalle reciente en redes sociales parece haber confirmado lo que hasta ahora eran solo rumores.

Fue Majo Martino, panelista de El Ejército de la Mañana por Bondi Live, quien encontró lo que llamó “una dedicatoria de amor” en una historia de Instagram publicada por Wanda. En la imagen, ambos aparecían compartiendo unas bebidas dentro de un auto, pero lo que realmente llamó la atención fue un pequeño corazón en la foto.

“Ella lo etiqueta muy chiquitito en el corazón, pero ese corazoncito tiene algo adentro”, explicó Majo Martino al aire. Intrigada, decidió hacer zoom en la imagen y descubrió unas diminutas letras que parecían formar una frase. Fue entonces cuando decidió comprobarlo por curiosidad.

La periodista contó que utilizó una herramienta de inteligencia artificial para descifrar el texto. “Le saqué una captura, se la mandé al ChatGPT y me dijo que el texto en árabe se traduce como: ‘Tu amor me hizo revivir. Tu amor me devolvió la vida’”, reveló.

El hallazgo generó un gran revuelo entre los seguidores de la mediática, que rápidamente interpretaron el mensaje como una confirmación sutil de su relación con Martín Migueles. En redes, muchos celebraron el gesto romántico y destacaron la originalidad del mensaje oculto.

A pesar de su habitual exposición pública, Wanda Nara eligió esta vez un modo más discreto y simbólico para mostrar sus sentimientos. Lejos de las declaraciones directas, un pequeño detalle bastó para contar una historia de amor.

Con ese gesto, la empresaria parece haber dejado atrás las dudas: su vínculo con Martín Migueles ya no es solo profesional, sino también sentimental, y su manera de confirmarlo no podría haber sido más romántica.