La Voz Argentina avanza hacia su etapa final, donde solo uno de los participantes se consagrará ganador de la temporada. En la última emisión del programa, conducido por Nico Occhiato, dos equipos sufrieron bajas significativas tras las evaluaciones de los coaches.

Durante el llamado “Cuarto Round”, Lali Espósito evaluó cuidadosamente a los integrantes de su team. Tras las presentaciones, decidió salvar únicamente a Alan Lez y Hugo Ruíz, dejando a Valentino Rossi, Giuliana Piccioni e Iara Lombardi a la decisión del jurado. Finalmente, fue Iara Lombardi quien quedó eliminada.

Por su parte, el Team Luck Ra se enfrentó a una dura selección interna para definir quiénes seguirían en competencia. Tras las actuaciones, Luck Ra eligió a Nicolás Behringer y Federico Mestre para continuar, mientras que Lucas Barros fue despedido del certamen.

La Voz Argentina: eliminan a cinco y Luck Ra anuncia show en Vélez.

Momento emotivo de Luck Ra en el certamen

Luck Ra subió al escenario para despedir a Barros y aprovechó para motivar a su equipo con un anuncio especial. Reveló que los cinco participantes restantes de su team tendrán la oportunidad de telonear su show en el estadio Vélez, una gran experiencia para los jóvenes artistas.

“Los últimos cinco participantes de mi Team me van a telonear en Vélez. Así que Lucas nos vemos ese día”, expresó el cordobés, generando entusiasmo y expectativa entre sus seguidores y el público.