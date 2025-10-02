¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 02 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Luck Ra con sorpresas en La Voz

La Voz Argentina: dos eliminaciones y una gran sorpresa para el equipo de Luck Ra

En el Cuarto Round de La Voz Argentina, cinco participantes quedaron fuera y el cordobés Luck Ra anunció que sus finalistas lo telonearán en Vélez, preparando el terreno para la etapa decisiva del reality.

Por Redacción

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 10:38
PUBLICIDAD
La Voz Argentina: eliminan a cinco y Luck Ra anuncia show en Vélez.

La Voz Argentina avanza hacia su etapa final, donde solo uno de los participantes se consagrará ganador de la temporada. En la última emisión del programa, conducido por Nico Occhiato, dos equipos sufrieron bajas significativas tras las evaluaciones de los coaches.

Durante el llamado “Cuarto Round”, Lali Espósito evaluó cuidadosamente a los integrantes de su team. Tras las presentaciones, decidió salvar únicamente a Alan Lez y Hugo Ruíz, dejando a Valentino Rossi, Giuliana Piccioni e Iara Lombardi a la decisión del jurado. Finalmente, fue Iara Lombardi quien quedó eliminada.

Por su parte, el Team Luck Ra se enfrentó a una dura selección interna para definir quiénes seguirían en competencia. Tras las actuaciones, Luck Ra eligió a Nicolás Behringer y Federico Mestre para continuar, mientras que Lucas Barros fue despedido del certamen.

La Voz Argentina: eliminan a cinco y Luck Ra anuncia show en Vélez.

Momento emotivo de Luck Ra en el certamen

Luck Ra subió al escenario para despedir a Barros y aprovechó para motivar a su equipo con un anuncio especial. Reveló que los cinco participantes restantes de su team tendrán la oportunidad de telonear su show en el estadio Vélez, una gran experiencia para los jóvenes artistas.

“Los últimos cinco participantes de mi Team me van a telonear en Vélez. Así que Lucas nos vemos ese día”, expresó el cordobés, generando entusiasmo y expectativa entre sus seguidores y el público.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD