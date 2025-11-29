La reciente detención de Nicolás Payarola volvió a sacudir al mundo del espectáculo y dejó en el centro de la tormenta a Wanda Nara, quien quedó inesperadamente involucrada en la causa que investiga al abogado por múltiples estafas a clientes del ambiente artístico y deportivo. La situación escaló rápidamente cuando se confirmó que la fiscalía de San Isidro planea citarla a declarar en los próximos días.

Durante años, Wanda Nara recurrió a los servicios de Nicolás Payarola, especialmente en los conflictos penales contra Mauro Icardi y en la disputa por la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella. Sin embargo, tras la detención del letrado en Nordelta, su nombre apareció nuevamente vinculado al expediente, aunque esta vez desde un lugar completamente inesperado.

Fue el periodista Guido Záffora quien reveló que la conductora será convocada como testigo, a pedido del propio Nicolás Payarola en su declaración ante el fiscal Cosme Iribarren. Según trascendió, el abogado aseguró que no tiene relación con los hechos que se le imputan y solicitó su presencia en el juzgado para respaldar su postura.

En una conversación privada relatada por Záffora en DDM, Wanda Nara se mostró sorprendida al enterarse de la citación. La mediática, que se encontraba grabando MasterChef Celebrity (Telefe), aclaró de inmediato que hace tiempo se desvinculó del abogado y lanzó una frase que encendió todas las alarmas: “Yo también fui estafada”. Además, confirmó que está dispuesta a declarar todo lo que sea necesario.

La periodista Tatiana Shapiro recordó un episodio previo: cuando Wanda Nara adquirió su nueva casa, se dijo que Nicolás Payarola habría intentado intervenir en la operación con una maniobra poco clara, algo que finalmente no prosperó porque la empresaria se negó por completo a participar en esa triangulación.

Como si fuera poco, desde Sálvese quien pueda, Yanina Latorre sumó un dato inquietante. Según su testimonio, Wanda Nara habría detectado movimientos financieros sospechosos mucho antes de que el escándalo estallara públicamente. La panelista aseguró que el abogado se infiltró de manera progresiva en la vida de la conductora, al punto de ganarse su confianza y participar en decisiones económicas sensibles.

De acuerdo con Latorre, Nicolás Payarola se aprovechó de la intensa agenda laboral de Wanda Nara, entre sus grabaciones en MasterChef, campañas publicitarias y negocios como su contenido en plataformas digitales. Poco a poco, habría logrado manejar parte de sus ingresos e incluso insertarse en su entorno personal, presentándose como un supuesto amigo incondicional.

Ahora, con la causa avanzando y la citación en camino, Wanda Nara enfrenta un nuevo capítulo judicial en medio de un escenario ya cargado de tensiones. Su declaración podría ser clave para esclarecer el rol que Nicolás Payarola tuvo en las maniobras investigadas y para despejar las sospechas que hoy sobrevuelan su propio vínculo con el abogado.