La mañana de este jueves 27 de noviembre comenzó agitada en el exclusivo Barrio El Golf de Nordelta, cuando efectivos policiales se presentaron en el domicilio de Nicolás Payarola para ejecutar su detención. La información fue confirmada en vivo por Carlos Salerno en Desayuno Americano, generando un impacto inmediato en el mundo del espectáculo y del deporte, donde el letrado había ganado notoriedad por representar a figuras como Wanda Nara y L-Gante.

La caída de Nicolás Payarola se vincula directamente con la denuncia que presentó el futbolista Gonzalo Montiel, quien lo acusó por el delito de defraudación por administración infiel. Según la causa, el patrimonio del jugador de River Plate habría sufrido un perjuicio cercano a los 700 mil dólares, cifra que derivó en una investigación de gran magnitud.

En octubre, el juez Santiago Carlos Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, avanzó con el procesamiento del abogado y ordenó un embargo por más de 700 millones de pesos. Esa resolución fue luego ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, hecho que terminó de delinear el camino hacia la detención que finalmente se concretó.

Nicolás Payarola había ingresado al entorno de Gonzalo Montiel y de su familia tras asumir la defensa del jugador en una causa por presunto abuso ocurrido en 2019. Aquella intervención fue breve, ya que tanto la fiscalía como el magistrado concluyeron que no existían pruebas que sostuvieran la acusación, lo que derivó en el sobreseimiento del futbolista.

Con ese vínculo ya establecido, el abogado sugirió administrar e invertir el dinero que Gonzalo Montiel había recibido como premio por la Copa del Mundo de Qatar 2022, además de otros ahorros acumulados. De esa propuesta nació la sociedad M&A Desarrollos Inmobiliarios, vehículo mediante el cual se canalizaron transferencias y entregas en efectivo.

La acusación sostiene que Nicolás Payarola aprovechó la confianza depositada en él para apropiarse de documentación sensible y realizar maniobras destinadas a su propio beneficio. Las supuestas falsas promesas y la falta de rendiciones habrían encendido las alarmas dentro del entorno del jugador.

Con la confirmación del procesamiento en segunda instancia y el embargo millonario ya vigente, la Justicia avanzó finalmente en la detención del exabogado de varias celebridades. El caso promete nuevos capítulos a medida que se profundice la investigación y se evalúe el futuro judicial del letrado.