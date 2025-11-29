En un movimiento que nadie vio venir, Pico Mónaco quedó envuelto en una polémica inesperada luego de que circulara un reposteo suyo de una imagen muy sensual de Andrea Rincón, donde la actriz posaba en bikini desde un barco. Para un exdeportista que suele evitar el ruido mediático y conservar un perfil bajo, el gesto llamó la atención de propios y ajenos.

Pico Mónaco, que rara vez se sale del guion de la discreción, habría compartido por error la publicación, lo que muchos compararon con un “error no forzado” de aquellos que él mismo cometía en sus años en el circuito ATP. La captura del repost no tardó en llegar a manos de Pochi de Gossipeame, quien con ironía sembró dudas sobre si a Pico realmente “se le pifió el dedo”.

La filtración abrió el juego a comentarios picantes en redes, donde algunos usuarios recordaron viejas historias del pasado del extenista. La frase “el zorro pierde el pelo pero no las mañas” resonó en el espacio digital, aunque Pico Mónaco eligió guardar silencio sobre el tema, sin aclarar si se trató de una confusión o de un gesto deliberado.

En paralelo a esta controversia, Pico Mónaco se mostró activo opinando sobre otra situación caliente: la inhabilitación de Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes de La Plata. Fiel a su pasión por el club, expresó su apoyo al dirigente en medio del conflicto con Rosario Central por la definición del título.

Pero el episodio del repost puso el foco también en su vida personal. Desde hace años, Pico Mónaco mantiene una relación sólida con Diana Arnopoulos, su esposa y madre de sus hijos Noah y León. La pareja siempre se destacó por su bajo perfil y por construir una dinámica lejos del escándalo.

La historia entre Pico Mónaco y Diana comenzó en 2019 en Estados Unidos, cuando un flechazo inmediato los llevó a iniciar una relación discreta y fluida. En 2020 blanquearon el vínculo y poco después se casaron en una ceremonia íntima en Florida.

Más tarde, celebraron una boda soñada en Grecia, rodeados de amigos y una estética elegante que se viralizó por su belleza. Allí mostraron su felicidad sin necesidad de excesos mediáticos, reafirmando su estilo reservado.

Diana Arnopoulos, modelo y empresaria, ha acompañado a Pico Mónaco en cada etapa sin buscar protagonismo. Su familia crece lejos del ruido, por lo que este desliz virtual generó aún más sorpresa y dejó abierto el interrogante: ¿qué pensará ella de este movimiento digital?