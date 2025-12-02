A días del esperado casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré, una versión volvió a instalarse con fuerza en el mundo del espectáculo: el supuesto cobro de una tarjeta a los invitados para asistir a la fiesta en Carlos Paz. El rumor, que circula desde hace meses, reapareció justo en la cuenta regresiva y obligó a los protagonistas a salir a hablar. Esta vez, fue la propia Rocío quien decidió cortar de raíz el tema y llevar tranquilidad a quienes estarán presentes en su celebración.

La cifra que se mencionaba, 100 dólares por asistente, había generado sorpresa y malestar, sobre todo porque ni Rocío Pardo ni Nicolás Cabré habían dado explicaciones en su momento. Sin embargo, lejos de dejar que el mito creciera, la actriz eligió desmentirlo directamente cuando fue consultada desde LAM (América TV). Fue Pilar Smith, flamante angelita del ciclo de Ángel de Brito, quien mostró en vivo el mensaje que recibió de la novia: “Hola Pili, es mentira”.

La aclaración pública de Rocío Pardo no solo desactivó las especulaciones, sino que también vino acompañada de un detalle romántico que sorprendió al panel. Según contó Pilar Smith, los futuros esposos se tatuaron sus nombres: él en la pantorrilla y ella en el pie. Un gesto íntimo que demuestra la solidez del vínculo entre Rocío y Nicolás Cabré mientras ultiman detalles para el gran día.

Desde redes sociales también se sumó otra voz autorizada para desmentir el rumor. Nahuel Saa, conocido como La Criti, compartió un mensaje de la Wedding Planner encargada de la organización del evento. La profesional aseguró que nunca en 24 años de trabajo vio a una pareja cobrar tarjeta a sus invitados y se mostró sorprendida por el alcance de la versión.

Mientras esto ocurría, Nicolás Cabré y Rocío Pardo continuaban construyendo su convivencia familiar junto a Rufina, la hija que él comparte con la China Suárez. En redes sociales suelen mostrar escapadas y momentos cotidianos que reflejan la armonía con la que se mueven como familia ensamblada, un aspecto que también influye en la preparación del casamiento.

Rocío, muy cercana a Rufina, contó que incluso compartieron la elección del vestido. La productora teatral relató que ambas vivieron el momento como una sorpresa compartida, una muestra de la complicidad que las une. Además, habló con ternura sobre la niña y destacó su curiosidad y sensibilidad, cualidades que la emocionan al acompañarla día a día.

En declaraciones a Agarrate Catalina (La Once Diez), la actriz también se refirió a su vínculo con la China Suárez, asegurando que entre ellas hay paz y armonía desde hace tiempo, más allá de lo que pueda verse públicamente. Por último, Rocío Pardo habló sobre la maternidad y, sin apuros, confesó que hoy disfruta de su presente sin descartar lo que pueda traer el futuro.