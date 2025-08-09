El sorprendente motivo por el que Rufina Cabré no quiso quedarse con la China Suárez y volvió de Turquía

La estadía de Rufina Cabré en Estambul duró menos de lo que muchos esperaban. Después de haber pasado dos semanas en la capital turca junto a su madre, Eugenia “China” Suárez, y el futbolista Mauro Icardi, la adolescente emprendió el regreso a Buenos Aires en un vuelo que sorprendió a todos. Lo hizo en compañía de sus hermanos menores, Magnolia y Amancio Vicuña, además de su abuela materna y la niñera que suele acompañarlos.

La noticia generó revuelo porque, antes de viajar, la propia Rufina Cabré había contado a sus amigas que se instalaría en Turquía para comenzar allí sus estudios. El cambio de planes repentino dejó más preguntas que certezas, hasta que se reveló el motivo que la llevó a modificar su decisión.

Según contó la periodista Paula Varela en Intrusos, Rufina Cabré viajó de regreso porque quería pasar más tiempo con su padre, Nicolás Cabré, y con su entorno en Buenos Aires antes de iniciar las clases en septiembre en el colegio británico de Estambul. “Extrañaba un poco y aprovechó que todavía le quedan días libres”, explicó.

Durante el programa, Paula Varela detalló que en el avión los tres hermanos viajaron juntos en las primeras filas, bajo el cuidado de la niñera y su abuela. Los más pequeños, Magnolia y Amancio, irían directamente a reencontrarse con Benjamín Vicuña, mientras que Rufina pasará estos días en la casa de Nicolás Cabré.

La periodista Karina Iavícoli agregó que existe la posibilidad de que, cuando Rufina Cabré regrese a Turquía, lo haga acompañada por su padre. De concretarse, sería una oportunidad para que Nicolás Cabré conozca de primera mano el lugar donde su hija vivirá y estudie en esta nueva etapa.

En Buenos Aires, la joven aprovechará las tres semanas que le quedan antes de volver a Estambul para reencontrarse con amigos, familiares y retomar parte de su rutina habitual. Aunque la decisión de viajar fue imprevista, no significa un cambio definitivo en los planes familiares, ya que su lugar de residencia seguirá siendo Turquía una vez que comience el ciclo lectivo.

El colegio donde estudiará Rufina es el mismo al que asistieron Francesca e Isabella Icardi durante su estadía en el país junto a Wanda Nara y Mauro Icardi, lo que marca una coincidencia particular.

El arribo de los hermanos a Ezeiza fue a última hora del viernes. Rufina Cabré se retiró junto a su abuela, mientras que Magnolia y Amancio fueron recibidos con entusiasmo por Benjamín Vicuña y su hijo Benicio, felices de volver a estar juntos después de quince días de distancia.