En medio de las especulaciones que crecieron en los últimos días, Evangelina Anderson decidió enfrentar de una vez las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Ian Lucas. Las imágenes que circularon desde un boliche, donde ambos aparecían muy cerca, hicieron estallar las redes y encendieron rumores de romance dentro y fuera de MasterChef Celebrity, el exitoso ciclo de Telefe.

La modelo, que suele mantenerse al margen de los escándalos mediáticos, eligió hablar en Desayuno Americano y allí fue contundente. Cuando el cronista le preguntó sin vueltas si había estado “a los besos” con Ian Lucas, Evangelina Anderson respondió con firmeza, negando por completo esa situación que muchos dieron por cierta.

Según explicó Evangelina Anderson, el video que se viralizó fue completamente malinterpretado. Aseguró que en un boliche es habitual acercarse para hablar porque el ruido impide escuchar con claridad, y recordó además que ella suele tener problemas de disfonía, por lo que necesita hablar muy cerca de las personas. Para la ex de Martín Demichelis, la escena no tenía nada extraordinario ni oculto.

En su descargo, Evangelina Anderson calificó de “pavada” la interpretación que se le dio a la secuencia captada en la noche porteña. Consideró que “la gente no come vidrio” y remarcó que no tendría ningún motivo para besarse con alguien en un lugar tan público. La modelo insistió en que todo se trató de un malentendido llevado al extremo.

Consultada acerca de si estaría dispuesta a salir con alguien más joven, Evangelina Anderson se mostró abierta a la posibilidad, aunque aclaró que nunca vivió un romance con una gran diferencia de edad. Sin embargo, no relacionó esa idea con Ian Lucas y se mantuvo en una postura de total transparencia.

La conductora también habló de su presente sentimental y confirmó que está completamente sola. Recordó que ya pasó un año y medio desde su separación de Martín Demichelis y que, aunque no tendría problema en volver a enamorarse, hoy su vida está enfocada en el trabajo y en sus hijos, sin tiempo ni energía para una relación.

Sobre Ian Lucas, Evangelina Anderson solo tuvo palabras de cariño. Lo definió como “lo más” y destacó que todo el equipo de MasterChef Celebrity le tiene mucho afecto. Recalcó que la buena onda que se vio en el video no es más que parte del clima de compañerismo que comparten.

Para cerrar, Evangelina Anderson reafirmó que está “solterísima” y que la escena del boliche no significa absolutamente nada. Con esto, la modelo dejó en claro que no hay romance con Ian Lucas y que, al menos por ahora, su vida amorosa no está en el centro de sus prioridades.