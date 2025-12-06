En medio de su comentado regreso a la televisión abierta, Mario Pergolini volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio que dejó a todos con la boca abierta. El conductor, que regresó a la pantalla de El Trece con un late night show que viene generando repercusión, protagonizó un inesperado cruce con un movilero de LAM, lo que terminó desatando una catarata de reacciones en redes y en el mundo del espectáculo.

El retorno de Mario Pergolini marcó un nuevo capítulo en su carrera, con un programa que, pese a un rating moderado, despertó elogios por su propuesta. Sin embargo, esa misma exposición atrajo la atención de movileros y cronistas que suelen apostarse a la salida del estudio para conseguir declaraciones. Esa rutina, habitual en la industria, parece haber cansado al histórico creador de Caiga Quien Caiga.

Según contó el propio Mario Pergolini desde Vorterix, en las últimas horas protagonizó una situación que lo sacó de quicio. Al referirse a Santiago Riva Roy, periodista de LAM, el conductor relató que decidió ignorarlo luego de escuchar una pregunta que consideró fuera de lugar. “Ayer lo obvié a uno que se la pasa preguntando: ‘tal dice que vos sos put…’. Le dije: ‘correte, no me rompan más las pelot…’”, expresó, visiblemente molesto.

El episodio no terminó ahí. Ya en tono catártico, Mario Pergolini apuntó sin tapujos contra el movilero. “Boludo, conseguite un trabajo. Es horrendo su trabajo. Mediocre, como mínimo”, lanzó con su habitual ironía filosa. Y luego, en un comentario que encendió aún más la polémica, disparó: “¿Dónde estudiaste? ¿En la Escuela de Policías Vucetich? ¡Botón!”.

Aunque Mario Pergolini no mencionó explícitamente a Santiago Riva Roy, el movilero no tardó en dar por aludida la crítica. A través de Twitter, respondió con un mensaje cargado de respeto, pero también de firmeza. “Querido Mario, siempre te admiré y hasta te pedí laburo. Fuiste y sos uno de los grandes conductores argentinos, un referente. Ojalá algún día pueda crecer y conducir como vos”, escribió Santiago Riva Roy.

El cruce entre Mario Pergolini y Santiago Riva Roy ya generó debate entre colegas y televidentes. Mientras algunos avalan el fastidio del conductor, otros cuestionan el destrato a los trabajadores de medios. Lo cierto es que el episodio expone, una vez más, la tensión permanente entre figuras mediáticas y movileros.

Con el regreso de Mario Pergolini a la pantalla chica y la presencia habitual de LAM en la agenda diaria, todo indica que este enfrentamiento seguirá dando que hablar. En un medio donde cada frase repercute, el ida y vuelta promete no quedar solo en un chispazo aislado.