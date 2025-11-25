El inesperado título que recibió Rosario Central como campeón de la Liga 2025 -definido por la suma total de puntos del año- dejó instalada una ola de críticas y discusiones. Quien no se quiso quedar afuera de la polémica fue Mario Pergolini. El conductor demostró que no pierde la esencia y organizó una puesta en escena para mojarle la oreja a Chiqui Tapia durante el inicio de Otro Día Perdido, su programa.

En el arranque, Mario Pergolini decidió entrar al estudio sosteniendo un trofeo y listo para una chicana repleta de ironía. La escena sorprendió a los presentes y rápidamente se convirtió en comentario obligado en redes. Sin necesidad de explicarlo, ya estaba claro que se estaba subiendo al tema del momento: la discusión por la legitimidad del título de Central.

La primera reacción llegó desde la mesa. "¿Puedo preguntar de qué es esa copa?", lanzó Agustín Rada Aristarán, abriendo el juego para que Pergolini desplegara su habitual sarcasmo. Con una sonrisa cómplice, el conductor respondió con ironía pura: “Me nombraron mejor conductor hispano parlante Sub-70 de los últimos seis meses”.

La escena siguió subiendo de tono cuando, de inmediato, el staff y el público del estudio se dieron vuelta de espaldas. La referencia era evidente, pero Mario Pergolini insistió en burlarse de Chiqui Tapia: “Ah, me hacen la gran Estudiantes". El guiño apuntaba al polémico gesto que el Pincha hizo frente a Central, cuando realizó el pasillo de campeones mirando hacia atrás en señal de protesta.

Luego, y siempre con el trofeo en la mano, volvió a la carga con un razonamiento llevado al extremo para mostrar el absurdo de la situación: “No se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Me sumaron el rating de todas las visualizaciones de todas las redes sociales y soy el campeón legítimo de la tele. ¿Qué problema hay? Fue una elección transparente, la gente votó“.

La humorada continuó frente al silencio de quienes lo rodeaban. “¿No me dejan trunfar? Ok, si quieren lo devuelvo, pero, eso sí, también voy a tener que devolver la guita del premio que iba a repartir con todos ustedes”, agregó mientras agitaba el trofeo, como marcando su propio reglamento imaginario.

La broma terminó de desatarse cuando todos comenzaron a cantar "Dale campeón", empujando la escena hacia un cierre teatral. Fue ahí cuando Mario Pergolini lanzó su frase más filosa, directamente dirigida a Claudio Chiqui Tapia y al clima que atraviesa el fútbol argentino: “Así somos. Si vamos entre todos sí, si no, no. Me encanta el ‘no fútbol’, el ‘no campeonato’, el no nada. El concepto AFA del fútbol me gusta”.