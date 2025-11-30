El conductor, periodista, locutor y empresario de radio, televisión y plataforma audiovisuales Mario Pergolini volvió a meterse en la escena del mundo Boca Juniors al felicitar públicamente al arquero Agustín Rossi, consagrado campeón de la Copa Libertadores de América 2025 con el Flamengo de Brasil este sábado en Perú.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el ex vicepresidente del club aprovechó el título obtenido por el guardameta para destacar su nivel y, al mismo tiempo, enviar un mensaje indirecto hacia la actual conducción encabezada por Juan Román Riquelme.

La salida de Rossi de Boca, ocurrida en medio de un conflicto contractual, fue uno de los episodios más comentados durante la gestión del ídolo xeneize, y desde entonces Pergolini ha manifestado en varias oportunidades su desacuerdo con la manera en que se resolvió el caso.

“Felicitaciones Agustín Rossi. Campeón de América”, expresó Pergolini en su publicación, acompañada por una foto del arquero levantando el trofeo continental. El gesto fue interpretado inmediatamente como una nueva crítica hacia la dirigencia, que en su momento decidió marginar al futbolista cuando no aceptó la renovación de su contrato.

Agustín Rossi, el arquero fue una de las figuras del Flamengo campeón de América 2025

Rossi, que desde su llegada al “Mengão” se consolidó como una de las figuras del equipo, fue parte fundamental de la campaña que llevó al conjunto brasileño a conquistar la cuarta Libertadores de su historia. Sus actuaciones decisivas, especialmente en las fases finales, reforzaron la idea de que Boca perdió a uno de los arqueros más destacados del continente en los últimos años.

La reacción de Pergolini se suma a una serie de declaraciones y publicaciones en las que el empresario ha cuestionado distintos aspectos de la gestión actual. En esta ocasión, el título de Rossi sirvió como punto de partida para reavivar un debate que continúa generando ruido en la interna política del club de La Ribera.