Ya está en marcha la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Este domingo se correrá el Gran Premio de Abu Dabi, que definirá al nuevo campeón de la máxima categoría del automovilismo. En la clasificación, paso fundamental para lograr una mejor posición de largada, el argentino Franco Colapinto quedó en el puesto 20.

El piloto de Alpine, quien en la tercera práctica culminó en el puesto 19 por delante de Tsunoda. En una temporada complicada, el argentino no puso pasar la Q1 quedando en el puesto 20 con un tiempo de 1:23.890, a 0.422 del tiempo de su compañero Pierre Gasly, que comenzará 19°.

Tras la confirmación de que en el 2026 será piloto titular de la escudería francesa, junto a su actual compañero Pierre Gasly, el oriundo de Pilar mostró condiciones en un auto que no tiene gran ritmo, y que se espera para la próxima temporada un gran crecimiento.

Los ojos estarán puestos en lo que hagan Lando Norris, líder del campeonato con 408 puntos, Max Verstappen, defensor del título 396, y Oscar Piastri con 392, todos en la pelea por el campeonato de pilotos. El triunfo del Red Bull sobre los McLaren hace 7 días en Qatar dejó una definición vibrante para el domingo.

En la sesión 3 de entrenamiento, George Russell con Mercedes se quedó con el primer lugar, seguido por Lando Norris y Max Verstappen. El tercer aspirante a la corona quedó en la quinta colocación.

Verstappen buscará hacer el 1 de cara al GP del domingo

El GP de Abu Dabi se correrá en el circuito de Yas Marina, incluido en el calendario mundial desde el 2009. Contará con un total de 58 vueltas, una longitud de 5.281km, y una distancia de 306,183 kilómetros para la carrera del domingo.