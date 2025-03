Yanina Latorre confesó quién le filtró todo lo que pasó entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Yo no invento”

Durante el verano, Yanina Latorre se convirtió en la vocera de todo lo que ocurría en el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Ante esta situación, siempre causó curiosidad cómo hacía para enterarse de todo, por lo que develó el misterio y contó la verdad.

Más allá de que un periodista no revela sus fuentes, Yanina Latorre se animó a exponer quién es la persona que le cuenta todos los chismes. Es que, en los últimos meses tuvo todas las primicias de Wanda Nara, por lo que reveló quién es la persona que le facilitó la información.

En diálogo con Gente, la panelista empezó contando cómo hace para mantenerse informada: “Sigo todo. Yo me levanto muy temprano a leer. Arranco por redes y según lo que me muestre X (ex Twitter) me doy cuenta para dónde está yendo todo. Yo sigo a periodistas y no sigo gente random. A veces mis amigos se ofenden porque no los sigo. Para mí es una herramienta de laburo. Ahí veo por dónde va todo. La data me llega y la laburo. Generalmente cuando tengo bombas y primicias es más lo que me llega y me buscan para que yo la cuente. Al famoso le gusta que yo cuente la primicia”.



Asimismo, expuso que no sale a buscar la información, sino que los propios protagonistas se acercan a contarle lo que quieren que se difunda: “El famoso... Él o el hermano, el padre, sus amigos que mandan... Yo no invento nada ni soy detective. Tampoco ando persiguiendo para que me cuenten cosas”.

Fue así como reveló cómo hizo con el caso Wanda Nara: “Me pasó con el Wandagate: por más que critique a Wanda, ella tiene la necesidad de llamarme y que yo hable. Ellos te pasan todo”.

Tras exponer que ella misma le contaba lo que quería que se filtrara, detalló: “Hay algo donde se ve que ella piensa que yo soy una gran formadora de opinión y necesita que yo la nombre. Siempre está buscando gustarme. Ahora que la estuve criticando porque no me gusta lo que hace con las hijas, me bloquea. Después se le pasa”.

Ante esta sensación de sentirse usada por Wanda Nara, Yanina Latorre confesó que lo consiedra parte del juego: “Me encanta porque yo también la uso a ella. Yo soy la que mejor cuenta la vida de Wanda”.