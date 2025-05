El Polaco se separó de Barby Silenzi y apareció a los besos con otra famosa cantante

Luego de tantas idas y vueltas, todo parece indicar que esta vez el fin de la relación es real. El Polaco y Barby Silenzi atraviesan por su peor crisis, ya que comenzaron a separarse luego de una serie de hechos que rompieron el amor. Entre los más polémicos, se filtró que el cantante tuvo algunas citas en el exterior e incluso estuvo a los besos con una famosa en un escenario.

La pareja transitó varias veces por rumores vinculados a su separación. Sin embargo, en esta ocasión desde el entorno de ambos dan por hecho el fin del romance. Tanto es así que se filtraron los motivos que los impulsaron a tomar esta decisión final.

En Intrusos, Paula Varela comenzó a filtrar cómo fue que llegaron a esta decisión: “Barby y El Polaco están separados porque él tenía una gira en Europa y ella le dijo que la lleve porque era la primera vez que iba a Europa, le dijo: ‘te acompaño y vivimos este momento juntos, nos sacamos a las nenitas de encima y disfrutamos’”.

Sin embargo, El Polaco tomó la decisión de no llevarla: “Él le dijo que no, que no tenía un mango, que era muy caro y ella entendió y le dijo que se quedaba con las pibas, pero ella empieza a ver que una noche él se va a comer con Sofi Morandi a un restaurante y ella lo llamó para decirle ‘vos te estás yendo de joda y me dijiste que me quede con las nenas‘”.

Esto provocó la furia de Barby Silenzi y las peleas que desencadenaron en la separación: “Él también se enoja, terminan separándose medio por teléfono y él vuelve el martes pasado a Argentina, no hubo comunicación y él agarró todas sus cosas y se fue a otra casa que tienen en el mismo country”.

Si bien siempre están dispuestos a una reconciliación, la bailarina la desestimó por completo al enterarse que él ya anda a los besos con otra cantante: "El Polaco pasa el cumpleaños solo, sin Barby y al otro día va Café La Humedad a hacer un show. Ahí estaba Dalila y se la chapó en el escenario”.

“Se la chapó en el escenario. Estaba recaliente con él hace rato. Perdón, es un textual. Lo tenía entre ceja y ceja. A Barby le dio rechazo, pese a que estaban separados”, lanzó sobre lo que es el fin de esta relación y el comienzo del amor entre El Polaco y Dalila.