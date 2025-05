Gran Hermano: una casa segmentada, una virgen desaparecida y una tensa eliminación

Con una noche llena de tensión ante una casa completamente segmentada, este lunes se conoció al nuevo eliminado de Gran Hermano, el cual se definió entre el versus de Lourdes y Katia, que lo terminó perdiendo la última integrante del grupo "Los Power Rangers".

Con una placa positiva en la que aún quedaban Katia, Selva, Eugenia, Lourdes y Luz (tanto Devi como Tato fueron salvados el domingo), la gala de eliminación se inició en medio de una casa dividida en cuatro grupos, con una clara guerra marcada entre la Tana contra "Los Hongos" (el que están Devi, Eugenia y Selva), a partir de la desaparición de una virgen que le pertenece a la artista uruguaya.

Para quienes no lo vieron, luego de la fulminante que la Tana le hizo a Juan Pablo y que luego negó ante Eugenia (quien tuvo el beneficio de ver la nominación junto a Ulises, el líder de la semana), "Los Hongos" le hicieron "la cruz" y aprovecharon cualquier frente de batalla para ir contra ella.

Fue así que en un cruce de las últimas horas, Selva y Eugenia buscaron desestabilizar a Katia hablándole de su hija, lo cual no se tomó muy bien, por lo cual ideó la desaparición de la virgen.

"Ella se metió con mi religión, me dice pecadora, yo me metí con su virgen. Era algo que lo había pensado hace mucho, pero no me quería meter en ese terreno porque lo respetaba mucho, pero ella se metió con mi maternidad", expresó la Tana en el streaming, y aclaró que no pensaba romper ese símbolo, sino que lo escondería hasta que Selva le pida perdón.

En ese clima, Santiago Del Moro fue bajando nominados de la placa, y tras conocer que Eugenia, Luz y Selva esquivaban el versus, esta última rompió en llanto por lo ocurrido con la virgen, y expresó que esperaba que el autor de esa mala broma le devolviera ese valioso símbolo.

Con Katia y Lourdes ya en el versus final, y mientras esperaban la definición del conductor, ambas se reunieron con Sandra, y mientras la mayor de las mujeres le pedía a las otras dos que le dieran la virgen para devolverla, la Tana se negó y aclaró que en caso de que ella se fuera, buscarán en toda la habitación (sin detallar el lugar preciso), ya que allí la había escondido.

Una vez devuelta el vivo, Del Moro informó que Lourdes había sido la menos votada de la semana, por lo cual debía abandonar la casa. Fue así, que en medio de una torrencial lluvia, la "chica de rulos" y la última integrante de "Los Power Rangers", se despidió de sus compañeros diciéndoles que "esto no era un programa de valores".

Tras esto, Katia y Selva volvieron a reunirse completamente dolidas por la eliminación de su compañera, y en un breve diálogo la "pescadora" le confió a la Tana que ya le había dicho a "Los Hongos" que buscarán la virgen en la habitación.

De esta manera, en Gran Hermano quedan los últimos ocho participantes: Ulises, Sandra, Juan Pablo, Santiago, Katia, Selva, Eugenia, Lourdes y Luz, y la virgen sigue sin aparecer.