“Estamos conociéndonos”: Quién es el nuevo novio de Melody Luz luego de terminar con Alex Caniggia

Melody Luz y Alex Caniggia sorprendieron a todos al confirmar el fin de su relación amorosa, ya que solían mostrarse unidos y enfocados en la crianza de su pequeña hija Venezia. Sin embargo, en los últimos días dieron el anuncio final y la bailarina no tardó en exponer que ya tiene un nuevo amor en puerta.

A poco de la separación, Melody Luz se mostró muy cercana a Santiago del Azar, el famoso cocinero al que también conoció durante su participación en el Hotel de los Famosos. El hecho de que se haya deschavado el inicio de este amor expuso en qué estado se encuentra este romance.

En Empezar el día, Lucas Bertero contó que los problemas en esta relación comenzaron cuando Alex Caniggia no quiso que la bailarina retome con sus actividades laborales: “A Melody le habría empezado a hacer ruido que Alex no quería que ella retomara su carrera como bailarina”.

Ante esta negativa, ella tomó la decisión de separarse y ahí comenzó la revinculación con Santiago del Azar: “A Alex también lo conoció en el reality, pegaron onda, se enamoraron y continuaron. Estoy autorizado para contar que Melody está con Santiago del Azar, nuestro compañero, nuestro cocinero estrella“.

“Santiago también formó parte de El hotel de los famosos y ahí habían tenido un pequeño acercamiento (antes de lo de Alex). Ellos se quieren bien”, contó, haciendo alusión a las imágenes de ambos a los besos que se dieron en aquel entonces dentro del reality y no ahora que se confirmó la separación.

Por su parte, Santiago del Azar opinó al respecto y marcó cómo se toma estos primeros pasos de la relación, sobre todo teniendo en cuenta que Melody Luz se separó hace pocas semanas: “Con Melo nos estamos conociendo, en realidad nos conocimos en el hotel hace tres años atrás pero ella después se enamoró de Alex, y ahora se separaron”.

Y confesó cómo volvieron a hablarse: “Ella me miró las historias, yo siempre veo quien me mira las historias y quedamos en salir a comer. Salimos a comer, la pasamos muy bien”. Y agregó: “Es una hermosa mujer. Nos llevamos muy bien y nos estamos conociendo. Creo que tiene todas esas cualidades para poder enamorarme tranquilamente. La verdad que me hace sentir cosas muy lindas”.