En el inicio de fin de semana largo para algunos, cómo están los pasos fronterizos

El 15 de agosto es día no laborable. Si bien mucha gente trabaja y cobra como una jornada normal, otras personas tienen la suerte de poder aprovechar y realizar un viaje. Vialidad Nacional actualizó su parte de estado de los pasos fronterizos para poder pasar de la provincia de Neuquén a Chile.
Ante las condiciones de inestabilidad en los caminos, personal y equipos de Vialidad realizan tareas de mantenimiento y refuerzo con sal a granel para garantizar la seguridad vial en algunos de ellos.
Estado de pasos fronterizos Neuquén – Chile
- Cardenal Antonio Samoré: Habilitado en horario normal, calzada despejada y mojada por lluvias. Pronóstico de lluvias intensas, baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas.
- Mamuil Malal: Habilitado en horario normal, transitable con precaución. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
- Pichachén: Cerrado en general a partir de abril. Se espera el anuncio de reapertura para el periodo estival 2025-2026.
- Pino Hachado: Abierto. Nieve y hielo sobre la calzada, visibilidad reducida por bancos de neblina. Posible formación de hielo en sectores. Portación obligatoria de cadenas.
- Icalma: Habilitado en horario normal, transitable con precaución. Horario: Argentina 9 a 18 / Chile 8 a 17. Portación obligatoria de cadenas.
Recomendaciones de tránsito
Vialidad Nacional solicita:
-
Portar cadenas para hielo y nieve.
-
Respetar velocidades máximas y mínimas.
-
Evitar viajes nocturnos.
-
Extremar precaución en tramos sinuosos y con curvas cerradas.