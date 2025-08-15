¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 16 de Agosto, Neuquén, Argentina
Parte oficial de Vialidad Nacional

En el inicio de fin de semana largo para algunos, cómo están los pasos fronterizos

Cuál es el estado según el último parte. Vialidad Nacional recomienda portar cadenas y extremar la precaución en rutas de la región.

Por Redacción

Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 10:28
El 15 de agosto es día no laborable. Si bien mucha gente trabaja y cobra como una jornada normal, otras personas tienen la suerte de poder aprovechar y realizar un viaje. Vialidad Nacional actualizó su parte de estado de los pasos fronterizos para poder pasar de la provincia de Neuquén a Chile.

Ante las condiciones de inestabilidad en los caminos, personal y equipos de Vialidad realizan tareas de mantenimiento y refuerzo con sal a granel para garantizar la seguridad vial en algunos de ellos.

Estado de pasos fronterizos Neuquén – Chile

  • Cardenal Antonio Samoré: Habilitado en horario normal, calzada despejada y mojada por lluvias. Pronóstico de lluvias intensas, baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas.
  • Mamuil Malal: Habilitado en horario normal, transitable con precaución. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
  • Pichachén: Cerrado en general a partir de abril. Se espera el anuncio de reapertura para el periodo estival 2025-2026.
  • Pino Hachado: Abierto. Nieve y hielo sobre la calzada, visibilidad reducida por bancos de neblina. Posible formación de hielo en sectores. Portación obligatoria de cadenas.
  • Icalma: Habilitado en horario normal, transitable con precaución. Horario: Argentina 9 a 18 / Chile 8 a 17. Portación obligatoria de cadenas.

Recomendaciones de tránsito

Vialidad Nacional solicita:

  • Portar cadenas para hielo y nieve.

  • Respetar velocidades máximas y mínimas.

  • Evitar viajes nocturnos.

  • Extremar precaución en tramos sinuosos y con curvas cerradas.

