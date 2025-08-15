Necesita un trasplante de hígado y en su pueblo harán una maratón radial para ayudarla

El norte neuquino se moviliza en una acción solidaria. Este domingo 17 de agosto, a partir de las 10, se realizará una maratón radial solidaria por Radio Departamento Minas 90.5 MHz y vía transmisión online, con el objetivo de reunir fondos para Daniela Merino, quien se encuentra en primera posición en la lista de espera para un trasplante hepático en la ciudad de Neuquén.

La iniciativa es organizada por Violeta San Martín, referente comunitaria, junto a la emisora, comerciantes y vecinos. La campaña busca cubrir gastos esenciales como alquiler, alimentación especial y traslados mientras Daniela permanece en internación ambulatoria.

“No hacemos campañas improvisadas. Elaboramos actas, contamos el dinero con testigos y mostramos los movimientos. Lo que se recaude será administrado con responsabilidad para que Daniela pueda sostenerse hasta el trasplante”, aseguró Violeta, quien desde hace años lidera acciones solidarias en la región.

Cómo será la maratón solidaria

Durante la jornada se realizarán:

Remates de productos donados por comercios y particulares, incluyendo electrodomésticos y calzado.

Sorteos con premios aportados por empresas y vecinos.

Colectas a través de urnas físicas en la zona y una cuenta de Mercado Pago cuyo alias se informará al aire y en redes de la radio.

La organización informó que se trabajará con actas y controles transparentes para garantizar el destino de lo recaudado.

La situación de Daniela Merino

Daniela, oriunda del norte neuquino, está bajo tratamiento en la Clínica Pasteur de Neuquén capital. Aunque no permanece internada las 24 horas, debe estar disponible para un eventual llamado de trasplante.

“No tenemos obra social. Todo el apoyo de mi pueblo es lo que me da fuerza para seguir”, expresó Daniela. Actualmente se aloja en una hostería que le ofrece una tarifa reducida mientras continúa con controles médicos frecuentes.

Transmisión y participación

La maratón podrá seguirse en vivo por FM 90.5 MHz y vía transmisión online, lo que permitirá que personas de toda la provincia y del país puedan sumarse con aportes.

Datos para colaborar