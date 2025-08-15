Aumentó el estacionamiento medido en Neuquén: los nuevos precios

El Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM) anunció la actualización de tarifas que comienza a regir en la ciudad de Neuquén desde el viernes 15 de agosto de 2025.
La medida se aplica en el marco de la Ordenanza N° 13.366, que establece un mecanismo de actualización semestral de valores en función de un índice de referencia.
Nuevos valores por hora
A partir de la fecha indicada, las tarifas quedarán establecidas de la siguiente manera:
-
Primera hora: $ 771,85
-
Segunda hora: $ 943,42
-
Tercera hora: $ 1.157,85
-
Tarjeta manual descartable (por hora): $ 1.150,00
Otras modalidades y sanciones
Además de las tarifas por hora, SAEM comunicó los valores vigentes para otras modalidades y multas:
-
Frentista: $ 30.006,12
-
Abonado mensual: $ 76.824,50
-
Acta por falta de pago: $ 17.836,38