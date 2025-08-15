Aumentó el estacionamiento medido en Neuquén: los nuevos precios

El Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM) anunció la actualización de tarifas que comienza a regir en la ciudad de Neuquén desde el viernes 15 de agosto de 2025.

La medida se aplica en el marco de la Ordenanza N° 13.366, que establece un mecanismo de actualización semestral de valores en función de un índice de referencia.

Nuevos valores por hora

A partir de la fecha indicada, las tarifas quedarán establecidas de la siguiente manera:

Primera hora: $ 771,85

Segunda hora: $ 943,42

Tercera hora: $ 1.157,85

Tarjeta manual descartable (por hora): $ 1.150,00

Otras modalidades y sanciones

Además de las tarifas por hora, SAEM comunicó los valores vigentes para otras modalidades y multas: