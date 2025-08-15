¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 16 de Agosto, Neuquén, Argentina
Ajuste semestral de tarifas

Aumentó el estacionamiento medido en Neuquén: los nuevos precios

La empresa SAEM informó que, en cumplimiento de la Ordenanza N° 13.366, a partir del viernes 15 de agosto de 2025 entrará en vigencia un aumento en el Sistema de Estacionamiento Medido en Neuquén.

Por Nicolás Alvarez
Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 10:50
El Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM) anunció la actualización de tarifas que comienza a regir en la ciudad de Neuquén desde el viernes 15 de agosto de 2025.

La medida se aplica en el marco de la Ordenanza N° 13.366, que establece un mecanismo de actualización semestral de valores en función de un índice de referencia.

Nuevos valores por hora

A partir de la fecha indicada, las tarifas quedarán establecidas de la siguiente manera:

  • Primera hora: $ 771,85

  • Segunda hora: $ 943,42

  • Tercera hora: $ 1.157,85

  • Tarjeta manual descartable (por hora): $ 1.150,00

Otras modalidades y sanciones

Además de las tarifas por hora, SAEM comunicó los valores vigentes para otras modalidades y multas:

  • Frentista: $ 30.006,12

  • Abonado mensual: $ 76.824,50

  • Acta por falta de pago: $ 17.836,38

