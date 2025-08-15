El video de Morena Rial a los botellazos a la salida de un boliche: “La sacaron del boliche y…”

A pocas horas de haberse presentado a declarar por una causa en la que está involucrada junto a otros jóvenes, Morena Rial volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el episodio ocurrió en el boliche Kapital, ubicado en el barrio porteño de Liniers, y terminó con gritos, botellazos y la intervención policial.

El hecho salió a la luz este jueves en el programa LAM, donde Ángel de Brito mostró un video captado por testigos. En las imágenes se observa a Morena Rial en medio de un violento altercado que, según los panelistas, tuvo como origen una supuesta disputa sentimental.

Pepe Ochoa relató que todo comenzó cuando Morena Rial habría encarado a una joven que, según ella, intentaba seducir a su pareja. Con una botella en la mano, la increpó a los gritos: “¿Qué te pasa a vos, logi, con mi guacho?”. Acto seguido, le arrojó agua en la cara.

La situación se tensó aún más cuando, de acuerdo con el testimonio de Ochoa, la otra mujer le respondió con insultos: “gorda chorra”. Fue entonces cuando Morena Rial lanzó la botella hacia su contrincante, desatando una pelea física que involucró a varias personas.

“Piña va, piña viene, los muchachos se entretienen”, ironizó el panelista, explicando que el personal de seguridad decidió sacar a todos los involucrados del lugar. Sin embargo, lejos de calmarse, el conflicto continuó en la vereda, donde la tensión se trasladó a las rejas del boliche.

Según el relato, Morena Rial permaneció afuera, en ropa interior, golpeando la reja junto a un grupo de amigos durante aproximadamente media hora. Las imágenes grabadas por un transeúnte muestran el momento en que la joven, visiblemente alterada, insiste en continuar la confrontación.

Marcela Feudale, sorprendida por la magnitud del escándalo, comentó al aire: “¡Ella está en culo! No puedo creer que genere este quilombo”. Ochoa añadió que la policía, presente en el lugar, controló la situación, identificó a los protagonistas y determinó que Morena había sido quien inició la discusión.

Finalmente, aunque la pelea directa fue entre otras personas del grupo, la presencia y accionar de Morena Rial volvieron a dejarla en el ojo de la tormenta mediática, sumando un nuevo capítulo a su ya extensa lista de controversias públicas.

