El eliminado de Gran Hermano se conocerá este lunes y en las redes explotaron

Este lunes, una de las participantes más polémicas de esta temporada dejará la casa de Gran Hermano. Es que la eliminación de esta semana se definirá en un mano a mano entre Luz Tito y Chiara Mancuso, generando un verdadero revuelo en las redes sociales.

Tras bajar a Gabriela Gianatassio de la placa de nominados, Santiago del Moro habló directamente con los "hermanitos" y les comunicó que la eliminación pasaría para este lunes, poniendo como excusa la nueva puesta en escena basada en "Casados con hijos", lo cual buscará recaudar fondos para una institución de salud.

Sin embargo, esta situación ya era esperada por muchos de los fans del reality, luego que el novio de Luz, "El Pestañas", eliminara al hermano de Chiara algunos días atrás, lo cual despertó la furia de la morocha.

https://x.com/GranHermanoAr/status/1919235990754840647

Con esta situación, el nerviosismo en Luz y Chiara fue en aumento, y una vez finalizada la comunicación con Del Moro, la hija del futbolista habló con sus compañeros de equipo, Ulises y Gabriela, y les pidió que la ayuden a sacar a Luz "con su gente", por lo cual todos iniciaron la campaña "Luz al 9009".

“Yo confió en mí. Si me tengo que ir me voy. Ulises, ayúdame a full”, le dijo Mancuso. Y el cordobés le contestó: “Estoy muy shockeado. Estoy con vos”. “Pero ayudame a full”, le recalcó Chiara. Y Ulises respondió: “Sí, ahora sí. Lo pasan de un día para el otro, ¿sabés lo que va a ser esto?”. “Luz al 9009”, agregó Chiara Mancuso, mirando a cámara, lista para enfrentar a Luz en el picante mano a mano.

https://x.com/GranHermanoAr/status/1919223216456773692

Por su parte, Luz buscó apoyo en su grupo, Tato y Luchi, y volvió a pedirle a su "fandom" que la acompañara en esta votación.

En tanto, en las redes sociales comenzaron a especular por la posibilidad de que se de un nuevo "fraude", argumentando que Chiara es una de las favoritas de la producción. "Ojalá se vaya Chiara, pero para mí se va a ir luz, va a ver fraude, seguro"; "Lamentable se va Luz, gana el fraude. Hoy Gastón en lo de Georgina dijo que Chiara aporta todo a la casa, listo no gasten más, una lastima" y "BUENO SI QUERES QUE GANE UNA MUJER, AHÍ ESTA LUZ, POR ESO CHIARA AL 9009 NO AL ACOMODO NO AL FRAUDE", fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.