“La odio”: Charlotte Caniggia expuso cuál fue la traición que provocó su pelea con Coty Romero

Durante lo que fue su participación en al Bailando, una de las grandes peleas que marcaron el certamen fue la de Charlotte Caniggia y Coty Romero. Tras aquel fuerte cruce, la modelo decidió aclarar cómo quedó su vínculo, por lo que elevó la polémica al confesar que no aceptó las disculpas de la correntina y admitió que “la odia”.

El periodista Gonzalo Vázquez, contó qué desató el escándalo en le Bailando: “Coty estaba en el streaming, Charlotte se presenta y Marcelo le pregunta por los participantes que hablaron sobre sus vacaciones. Y ahí se cruza con la ex Gran Hermano y se dicen cosas espantosas, subidas de todo. Hasta metiendo al novio de Charlotte. Y de un momento a otro, Charlotte rompe en llanto y abandona la pista en compañía de su pareja. Dijo: ‘Me voy, me voy’. Y se fue. Dejó solito y plantado a su bailarín, que no sabía qué hacer y siguió la sentencia”.

En ese momento, Charlotte Caniggia destrozó a Coty Romero: “Ella es una falsa, ya lo dije. Inventa cosas porque ya nadie se la banca. Me chupa un hue… lo que piense, es una amargada. Yo vengo a ganar, obvio. Son todos falsos”, dijo frente a cámara. Y fue más allá: “Es mala gente, a mí no me cae bien y no siento que sea buena persona. Creo que es una villera y punto. No tengo más nada que decir de ella”.

Ahora que el tiempo pasó, la hija de Claudio Paul fue entrevistada por Martín Cirio, quien le consultó: “¿Vos con Coty quedaste mal?”. A lo que Charlotte Caniggia se lanzó a contar cómo quedó todo tras la pelea: “Sí, sí, la odio. La bloqueé, no me interesa, la odio. Hubo una charla, pero no la perdono. Es mala gente”.

En este contexto, reveló que sintió una enorme traición por parte de Coty Romero, ya que no respetó su privacidad y ventiló secretos de su vida privada: “Pasó que yo le dije algo a ella y ella lo contó al aire, de alguien de ahí. Y era como: ‘Che, qué mal. Esta piba es una for... Me parece mala mina’”.

Con el paso de los días, la correntina ex GH intentó pedir disculpas, pero para ese momento la relación ya estaba rota: “Me pidió disculpas, pero ya está. Si me hacés eso a la primera, vas a ser siempre así, vas a traicionar. Si ya te hacen eso, no es una amiga. No podés confiar en esa persona. Lo hizo a propósito porque buscaba la fama”.

Para cerrar, bajó una reflexión que terminó entendiendo con el correr de los años en el mundo del espectáculo: “No hay amigos en este ambiente. Tenés colegas y gente con la que tenés buena onda, pero cada uno tiene su propia agenda”.