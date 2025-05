La extensa lista de requisitos para ser la pareja de Wanda Nara

Mientras la prensa está atenta a un posible compromiso entre Mauro Icardi y la China Suárez, Wanda Nara, quien está en una especie de impasse con L-Gante, compartió en sus redes sociales una lista con los requisitos que debería cumplir un hombre para ser su próxima pareja.

Entre los pedidos de la empresaria, que constaba de 28 puntos en total, destacaban que "no sea tóxico”, “que sepa escuchar”, “que tenga tatuajes”, “que haga deportes”, "que ame a su mamá", "que me regale flores del semáforo", "que tenga calle y experiencia" y que le “dedique canciones”. Además, pidió que el esperado hombre tenga entre 21 años y menos de 100.

“Demás está decir que si pido todo eso es porque yo tengo mucho para dar”, continuó diciendo en sus historias de Instagram.

Llamativamente, el posteo se llevó adelante mientras L-Gante era entrevistado en el programa DDM de América, por lo que desde la producción del envío no dudaron en ponerlo en pantalla.

Justamente, gran parte de los requisitos de Wanda parecen ser dirigidos a L-Gante, teniendo en cuenta algunas de las vivencias juntos que fueron contadas por la mediática, como por ejemplo, que el cantante le regalaba flores en los semáforos.

De esta manera, Elián reaccionó a la lista en vivo, y si bien en un primer momento pensó que se trataba de algo falso, luego se limitó a decir: “Mira, qué loco, se habrá enojado”. "Varios puntos de los que dice ahí los tengo, no me considero tóxico, no lo veo como una tiradera, es bueno. Con lo de deportista la quedamos un poco", siguió el músico.

¿Será un llamado de Wanda para una nueva oportunidad juntos?