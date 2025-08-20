Encierro brutal en la Ruta 7: una joven terminó en un desagüe tras una violenta maniobra

Lo que parecía un viaje de rutina terminó en un verdadero infierno en la Ruta 7, a la altura de Vista Alegre Sur. Una joven de 25 años, al volante de un Chevrolet Aveo, terminó con su auto adentro de un desagüe después de una maniobra brutal que, según relató, habría sido provocada por una camioneta.

Según lo expresado por la joven conductora, que es oriunda de Centenario, ella circulaba en sentido norte-sur cuando una camioneta se cruzó de manera agresiva y la encerró. En ese instante perdió el control, se salió de la calzada y el auto fue a parar directo a la banquina, quedando atrapado en el barro.

De acuerdo a lo publicado por La Red Neuquén, el episodio ocurrió pasadas las 17:45 del martes, a pocos metros de la calle 11. La joven quedó shockeada y sin poder salir del vehículo por sus propios medios. Tuvo que ser asistida por personal policial de la Comisaría 49, bomberos voluntarios y efectivos de Tránsito de Villa Obrera. Una ambulancia del hospital Natalio Burd la trasladó por prevención al nosocomio de Centenario.

El accidente obligó a cortar parcialmente la ruta mientras retiraban el auto del pie de barda donde había quedado encajado. Pero más allá del operativo, lo que queda expuesto es lo que muchos ya vienen denunciando: la violencia en el tránsito no es solo exceso de velocidad o imprudencia, también está en las maniobras agresivas y en la manera de imponer el vehículo más grande sobre el más chico.

Lo que sucedió en Vista Alegre no es un caso aislado. Cada vez son más los episodios que muestran cómo la prepotencia detrás del volante puede terminar en tragedia. Y aunque muchas veces se naturaliza, lo cierto es que estas conductas generan temor, bronca e indignación entre quienes día a día deben convivir con ellas.

La investigación ahora intentará dar con la camioneta que protagonizó el encierro. Mientras tanto, la víctima lucha con el impacto de un episodio que pudo haber terminado mucho peor.