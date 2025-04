Lizy Tagliani respondió qué haría si se enfrenta cara a cara con Viviana Canosa

En medio de la reinauguración de un bar emblemático en Palermo, Lizy Tagliani fue protagonista de una situación que despertó gran interés. La humorista y conductora asistió al evento organizado por la fundación Madres Víctimas de Trata, que impulsa un espacio laboral para mujeres que lograron salir de redes de explotación. Allí, además de posar para las fotos y recorrer las instalaciones, Lizy respondió a una pregunta incómoda que captó la atención de todos.

Luego de las fuertes declaraciones que Viviana Canosa realizó en su programa Viviana en Vivo y que trasladó también a la Justicia, surgió la posibilidad de que ambas coincidieran en el mismo evento. Consultada sobre esa chance, Lizy Tagliani no dudó en marcar su posición con elegancia y determinación frente a los micrófonos de América Noticias.

Al ser abordada por la prensa, un cronista le preguntó directamente: "¿Creés que puede llegar a venir Viviana esta noche? ¿Cómo tomás eso?". Sin perder la calma, Lizy Tagliani fue tajante: "No voy a hablar de nada que tenga que ver con eso. Soy una mujer de 54 años, con valores y, sobre todo, respetuosa; así que sé comportarme", expresó, dejando en claro que no permitiría que el conflicto personal empañara un acto tan importante.

La respuesta de Tagliani dejó en evidencia su postura firme: enfocarse en el propósito de la jornada y no en viejos enfrentamientos. Su actitud fue muy celebrada por los presentes, quienes destacaron su capacidad de mantener el respeto y la templanza ante situaciones delicadas.

El cronista insistió en saber si, en caso de un encuentro inesperado, Lizy Tagliani evitaría a Viviana Canosa. Con la misma serenidad, ella aclaró: "Yo no evito, no tengo nada que evitar en esta vida, nada. No voy a hablar de nada más que de este lugar y del trabajo de las chicas". Con esas palabras, reafirmó su compromiso con la causa que la convocaba.

La fundación Madres Víctimas de Trata, que organizó el evento, busca brindar oportunidades laborales a mujeres que han atravesado situaciones de extrema vulnerabilidad. Lizy Tagliani, al igual que otras figuras presentes, mostró su apoyo a esta iniciativa que no persigue fines de lucro.

Además, Lizy Tagliani aprovechó para destacar la importancia de estos espacios de inclusión social y laboral. "Es fundamental acompañar estos proyectos que devuelven dignidad y nuevas oportunidades a tantas mujeres", remarcó, emocionada y comprometida con el mensaje de la jornada.

De este modo, la jornada que prometía ser especial se mantuvo enfocada en el verdadero motivo de reunión. Lizy Tagliani, con su habitual calidez y temple, supo sortear la polémica, dejando en claro que sus prioridades están puestas en acompañar causas nobles y no en alimentar viejas rencillas.