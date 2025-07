El horror en el ascensor: un ex basquetbolista golpeó 61 veces a su pareja y fue detenido

Un caso de violencia de género conmovió a Brasil y expuso una vez más la brutalidad con la que pueden ejercerse los abusos dentro de una relación. El exbasquetbolista Igor Eduardo Cabral fue detenido tras propinarle 61 golpes en el rostro a su pareja, Juliana García, dentro del ascensor de un edificio en la ciudad de Natal, en el estado de Río Grande do Norte.

El ataque, registrado por las cámaras de seguridad del edificio, no dejó espacio para la duda: Cabral, con evidente superioridad física, arrinconó a la mujer en el reducido espacio del ascensor, donde ella no tuvo posibilidad alguna de defenderse ni escapar. La secuencia es tan estremecedora como clara: la víctima fue atacada con violencia salvaje, y terminó con fracturas múltiples en el rostro.

El violento episodio comenzó tras una discusión por celos, cuando Cabral descubrió un mensaje en el teléfono de su pareja mientras ambos estaban en la pileta del condominio. Minutos después, ya en el piso del departamento que compartían, le advirtió que la iba a matar y desató una golpiza que, según declaró la propia Juliana, no pudo detener ni esquivar.

“Dijo que me iba a morir y empezó a golpearme. No perdí el conocimiento, pero tampoco estaba lo suficientemente consciente como para recordar lo que dijo en ese momento”, relató la mujer.

Las imágenes sensibles quedaron registradas por las cámaras de seguridad del ascensor y difundidas en redes sociales.

El ascensor descendía mientras ocurría el ataque, y fue el portero del edificio quien dio la alerta tras ver las imágenes en tiempo real. Al llegar a planta baja, varios vecinos intervinieron, lograron retener al agresor y llamaron a la Policía Militar, que procedió a su inmediata detención. Juliana fue trasladada de urgencia al Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

Los daños fueron devastadores: sufrió fracturas en nariz, mandíbula, pómulo, globo ocular y maxilar superior. Si bien ya recibió el alta médica, continúa con tratamiento en su casa, y deberá someterse a una cirugía reconstructiva apenas baje la inflamación. Mientras tanto, sigue una dieta líquida y toma analgésicos de manera constante.

La agresión, enmarcada en la nueva Ley de Femicidio sancionada en Brasil, es tratada como intento de asesinato por parte de la Justicia. Organizaciones sociales, vecinos y usuarios en redes sociales han manifestado su repudio e impulsan campañas de recaudación para cubrir los gastos del tratamiento médico de Juliana.

García también reveló que esta no fue la primera vez que Cabral fue violento con ella. “Ya me había empujado antes, era muy constante. Me maltrataba, me culpaba. Nunca pensé que esto pudiera pasar, que atentara contra mi vida. Fue una gran decepción”, afirmó.

Mientras la víctima intenta recomponer su vida y su rostro, el agresor espera tras las rejas una posible condena por intento de femicidio, en un hecho que, por su brutalidad y exposición pública, dejó una marca profunda.