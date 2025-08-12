Este martes vuelve a comenzar la acción en la Copa Sudamericana con uno de los representantes argentinos de mejor performance hasta el momento. Huracán visitará a Once Caldas en Colombia desde las 19 en el estadio Palogrande de Manizales, por la ida de los octavos de final. El Globo, de irregular presente en el Torneo Clausura y eliminado de la Copa Argentina, buscará seguir avanzando a nivel internacional ante los colombianos, que vienen de imponerse en el repechaje. El duelo será televisado por DSports.

El conjunto de Parque Patricios clasificó directo a esta instancia gracias a que terminó primero en el Grupo C con 14 puntos frente a rivales importantes como Corinthians o América de Cali. Luego de una primera parte del año muy positiva, en donde también llegaron a la final del Torneo Apertura, los dirigidos por Frank Kudelka viajan a Manizales para recomenzar con el pie derecho su participación en la Sudamericana.

Tras poner una alineación combinada de habituales titulares y algunos suplentes ante Tigre el pasado viernes, la apuesta de Kudelka será ir a Colombia con lo mejor que tiene con el objetivo de un resultado que encamine la serie. Retornarán al equipo nombres importantes que descansaron ante el Matador como Matko Miljevic, Leonel Pérez y Matías Tissera, entre otros.

Por su parte, Once Caldas accedió a los octavos tras eliminar en la reclasificación a San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por un global de 7-0, con contundentes victorias 3-0 en la ida y 4-0 en la vuelta. En el Clausura de Colombia, no obstante, marcha penúltimo con apenas dos unidades en cinco encuentros.

Posibles formaciones

Once Caldas: Aguirre; Cuesta, Malagón, Riquett, Patiño; M. García, Rojas; Barrios, A. García, Gómez; Moreno.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Matías Tissera.

Árbitro: Ramon Abatti (Brasil).

Estadio: Palogrande de Manizales.