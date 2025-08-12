Definen en Buenos Aires, las candidaturas libertarias para Neuquén

Las máximas autoridades de La Libertad Avanza (LLA) definen, por estas horas, en la ciudad de Buenos Aires quienes serán sus candidatos en las distintas provincias para las legislativas de octubre próximo. Eso incluye, por supuesto, a la provincia de Neuquén, donde no hubo internas para la elección de autoridades partidarias ni tampoco para la selección de cargos electivos.

Como presidenta de LLA en Neuquén fue designada la diputada nacional Nadia Márquez, luego de que la diputada provincial Brenda Buchiniz (del partido Cumplir) retirara su lista en medio de quejas públicas a raíz de la presunta falta de transparencia en el proceso. Así se definieron los cargos partidarios.

Luego llegó el turno de las candidaturas a cargos electivos. Un grupo de afiliados pidió internas transparentes, pero otra vez se prescindió de las urnas, ya que la Justicia electoral habilitó a LLA a elegir los candidatos en forma directa. Y en eso están, allá, en Buenos Aires.

Se dice que la lista de candidatos a senadores podría llegar a encabezarla la propia Márquez y que otro de los candidatos podría ser el también diputado nacional Pablo Cervi (empresario de la fruta que forma parte de los llamados radicales con peluca, ya que apoyan todas y cada una de las iniciativas legislativas del presidente Javier Milei).

Por lo pronto, este martes, hubo reuniones frenéticas allá en Buenos Aires y medios porteños reflejaron que la hermana del presidente de la Nación y conductora del partido, Karina Milei, busca que los aspirantes al Congreso sean todos dirigentes alineados con la gestión nacional, para evitar que haya fugas, como ocurrió con algunos de los que accedieron al Congreso en 2023 y ahora son díscolos.

Este martes, la secretaria general de la Presidencia estuvo casi cuatro horas reunida con el asesor Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; su vice de Interior, Lisandro Catalán, y Martín Menem, cabeza de la Cámara de Diputados.