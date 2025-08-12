En el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Fortaleza y Vélez Sarsfield igualaron 0 a 0 en el estadio Arena Castelão en el norte de Brasil.

Durante el partido, los locales tuvo una posesión del 66% y realizó 15 tiros al arco, mientras que Vélez tuvo un 34% de posesión y 13 tiros. La única tarjeta roja fue para Matheus Rossetto del elenco brasileño, quien fue expulsado a los 42 minutos del segundo tiempo.

La vuelta será el martes 19 de agosto a las 19 en el Estadio José Amalfitani de Liniers. En el local fueron titulares los argentinos Gastón Ávila, Eros Mancuso y Emmanuel Martínez, mientras que Emanuel Brítez y José Herrera ingresaron en la segunda mitad. Juan Martín Lucero se quedó en el banco de suplentes de Fortaleza.

Justo antes de los diez minutos del primer tiempo llegó la ocasión más importante del juego para el cuadro argentino. Una jugada del juvenil Maher Carrizo sobre la derecha derivó en una habilitación para Braian Romero, que hizo la diagonal y el ex delantero de River Plate, Independiente de Avellaneda y Defensa y Justicia, definió ante la salida de Helton Leite, pero el arquero local le tapó lo que era el primer tanto del encuentro.

Los que orienta el mellizo Guillermo Barros Schelotto tuvieron un buen comienzo en el que contó con algunas chances para convertir y, pese a no tener eficacia, nunca sufrió el partido.

El Fortín consiguió un buen resultado para cerrar la eliminatoria el próximo martes en el José Amalfitani. Antes de la revancha, recibirá a Independiente por la quinta fecha del Torneo Clausura.