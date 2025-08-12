De la ambición a la experiencia: así vivieron Asunción los medallistas neuquinos

Lunes y martes llegaron buenas noticias para el deporte neuquino. Dos deportistas provinciales sumaron medallas para la delegación argentina que toma parte de la II edición de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Este martes, la segunda presea de un representante de Neuquén, llegó cuando el nativo de Plottier, Esteban Silva consiguió medalla de bronce, producto de su tercer puesto en la ronda final en las pruebas de tiro con arco recurvo individual, al derrotar a Jaydon Roberts representante Bermudas por 6 puntos a 2.

La competencia se llevó a cabo en en el predio del Comité Olímpico Paraguay. Ayer lunes, el neuquino, cayó en semifinales ante el guatemalteco Christian García -que ganó el oro- por 7 a 3, pero en su recorrido para llegar a esa instancia venció al dominicano Richard Abramson por 7 a 1, al chileno Agustín Contreras por 6 a 0 y al colombiano Javier Carrillo por 6 a 4.

Desde la capital paraguaya, el deportista de 19 años, que empezó en el Club Unión de Arqueros de Plottier, y desde hace dos años forma parte de Arqueros del Comahue, fue entrevistado en el programa Grito Sagrado que se emite en el Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por Canal 24/7 de Noticias -canal 6 de Cablevisión Digital-, AM 550 La Primera y Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias.

En tanto, a comienzos de semana otro neuquino Manuel Turone se quedó con la medalla de plata en BMX Freestyle, consiguiendo un nuevo podio para la delegación Argentina.

En la gran final, el “Rider” hizo una puntuación de 91.00, quedando por debajo del colombiano Sergio Hernández, quien registró 92.67, marcando ambos la gran diferencia a nivel mundial. Tercer puesto del podio para el representante de Brasil Gibim, con un registro de 79.67.

En la clasificación del día domingo, el juvenil de 17 años había hecho el mejor puntaje en el Heat 2 y de la general 1/13, registrando 81.17. en su primera prueba en la final, había hecho un registro de 83.67.

Recién arribado al país junto a su padre, también pasaron por Grito Sagrado y dejó sus sensaciones de lo vivido en Paraguay, donde confirmó que es una realidad del deporte argentino y dejó de ser promesa.