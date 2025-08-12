En un atractivo duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, Racing visitará a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo desde las 21.30. La Academia, que viene de igualar ante Boca, se medirá ante el Carbonero, líder del torneo uruguayo y que viene con el ánimo por los aires tras imponerse en el clásico frente a Nacional. El duelo tendrá el arbitraje del brasileño Raphael Claus y el VAR a cargo de Wagner Reway, y será televisado por Fox Sports y Disney+. La revancha se jugará la próxima semana en Avellaneda.

La Academia no vive su mejor momento en el torneo local: suma un triunfo en cuatro fechas del Clausura de la Liga Profesional y ocupa el 12° puesto en la Zona A. Sin embargo, llega a esta instancia con la confianza que le dio ganar el Grupo E de la Libertadores y con el respaldo de haber sido campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa. En su última presentación, igualó 1-1 ante Boca en La Bombonera. Una de las novedades es la presencia de Marcos Rojo, reciente refuerzo, que viajó con la delegación y está a disposición del técnico Gustavo Costas.



El conjunto uruguayo, por su parte, atraviesa un gran presente futbolístico. Es líder del Clausura 2025 con puntaje ideal y viene de golear 3-0 a Nacional en el clásico. Campeón vigente del Torneo Intermedio, acumula apenas una derrota en sus últimos 21 partidos. En la fase de grupos de la Libertadores, finalizó segundo en la Zona H, detrás de Vélez, con tres victorias, un empate y dos caídas.



Probables formaciones

Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido: