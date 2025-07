“Tuve miedo de morir”: el desgarrador relato de Daniel Gómez Rinaldi tras ser apuñalado

La mañana del viernes comenzó de la peor manera para Daniel Gómez Rinaldi. El periodista se dirigía como todos los días a su trabajo en Radio Rivadavia cuando fue sorprendido por un violento robo en plena vía pública. En la intersección de Santa Fe y Talcahuano, mientras esperaba para subir al colectivo 39, un delincuente le arrebató el celular de las manos. Sin pensarlo demasiado, Rinaldi decidió correr tras él para recuperar su herramienta de trabajo.

En diálogo con Nacho Ortelli, conductor del programa “Esta Mañana”, el periodista relató cada segundo de terror que vivió. “Cuando me doy cuenta de que me lo sacó, salí corriendo y gritando para que me lo devolviera”, contó aún conmocionado. El asaltante, al verse perseguido, se escondió en un contenedor de basura, un hecho que sumó tensión al dramático episodio.

Daniel Gómez Rinaldi explicó que, al escuchar un portazo metálico, dedujo que el ladrón se había ocultado allí. Sin dudarlo, abrió la puerta del contenedor y se encontró cara a cara con su agresor. “Le pedí que me devolviera el celular porque lo necesitaba para trabajar”, recordó con la voz quebrada. Sin embargo, la reacción del delincuente fue aún más violenta.

Mientras forcejeaban, el ladrón sacó un cuchillo y le asestó dos puntazos en la pierna. “Ahí sentí miedo de morir”, confesó Daniel Gómez Rinaldi, quien no pudo evitar quebrarse durante la entrevista. “Pensaba dónde me iba a clavar el próximo cuchillo, estaba agotado y solo atiné a soltarlo”, agregó sobre ese momento en el que sintió que su vida pendía de un hilo.

Luego del ataque, herido y sin fuerzas, empezó a pedir auxilio a los gritos. Por suerte, la Policía llegó rápidamente al lugar y logró recuperar el teléfono robado. Personal de la Comisaría Vecinal 1 A actuó de inmediato para contener la situación y dar con el celular que todavía estaba escondido en el contenedor.

Mientras tanto, una ambulancia del SAME acudió para asistirlo. Los médicos realizaron las primeras curaciones y luego lo trasladaron a un centro de salud para una atención más profunda. Tras varias revisiones, le limpiaron las heridas, lo vendaron y lo acompañaron a declarar a la comisaría.

Después de la declaración en la comisaría, Daniel Gómez Rinaldi reflexionó sobre la inseguridad que se vive a diario en la ciudad y destacó la importancia de no arriesgar la vida por objetos materiales. “Uno reacciona sin pensar, pero hoy entiendo que podría haber terminado de la peor manera. Lo material se recupera, la vida no”, dijo, dejando un mensaje de alerta para todos aquellos que puedan enfrentar una situación similar.

El periodista también contó que, a pesar de todo, se siente agradecido por el apoyo de sus compañeros de trabajo y de toda la gente que se preocupó por su salud. Entre lágrimas, dijo que aún le cuesta procesar lo que ocurrió y que necesitará tiempo para superar el miedo y volver a su rutina con tranquilidad.

“Todavía me cuesta creer que por un celular casi pierdo la vida”, expresó Daniel Gómez Rinaldi, visiblemente afectado. Aunque el susto fue enorme, asegura que el acompañamiento de su entorno le da fuerzas para recuperarse, mientras confía en que la Justicia avance para dar con el agresor y evitar que otras personas vivan el mismo horror.