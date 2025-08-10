El desgarrador mensaje de La Negra Vernaci por la pérdida de una persona especial

Elizabeth “La Negra” Vernaci vive horas de enorme tristeza tras la muerte de su hermano, Nunzio Vernaci, un histórico piloto de automovilismo argentino que desde hace años residía en Ranchos, Provincia de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por la propia conductora este viernes, a través de un posteo en sus redes sociales, y rápidamente despertó una ola de reacciones en el ambiente artístico y entre sus oyentes más fieles.

En su cuenta de Instagram, La Negra Vernaci compartió un puñado de fotos antiguas en blanco y negro que retratan su infancia junto a Nunzio, acompañadas por un texto íntimo y conmovedor. “Tenía más ganas de vos; de que completaras una frase con sólo empezar a decirla, de reírnos de lo que era nuestro código secreto a voces; de la complicidad de toda una vida en frases, gestos y miradas. Ojalá queden volando en el aire entre vos y yo”, escribió, dejando al descubierto la profundidad del vínculo que los unía.

Las muestras de afecto no tardaron en multiplicarse: colegas y grandes amigos para ella, como Humberto Tortonese, Soledad Pastorutti, Nancy Dupláa, Mirta Wons, Benjamín Rojas y Flor de la V, entre otros, le enviaron mensajes de apoyo y contención para poder superar esta gran dolor. En las redes, las radios y los espacios culturales, se generó una gran réplica de condolencias hacia la conductora para tratar de acompañarla ante esta situación.

Nunzio Vernaci fue una figura muy respetada en el automovilismo regional. En sus años de gloria, competía a bordo de su clásico Renault 12 y logró consagrarse dos veces campeón de la Clase A, ganándose el reconocimiento por su talento, compañerismo y lazos de camaradería en cada competencia. Su fallecimiento, a los 65 años, deja un vacío profundo, no sólo para la conductora, sino también para todos aquellos que lo conocieron dentro y fuera de las pistas.

De esta modo, La Negra Vernaci logró poner en palabras todo el dolor que le genera la pérdida de su hermano y también le sirvió para encontrar el consuelo en la gente. Lejos de afrontar esta situación en solitario, terminó acompañada por sus fieles oyentes y sus amigos del medio.