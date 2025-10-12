La Negra Vernaci expuso a las panelistas de LAM y desató la guerra: “Háganse cargo de sus botox”

En medio del buen humor que suele dominar su programa en Pop Radio, Elizabeth “La Negra” Vernaci no se guardó nada y salió con los tapones de punta contra el equipo de LAM. Lo hizo luego de que Ángel de Brito sugiriera al aire que la locutora se había aplicado botox, un comentario que desató su reacción inmediata y encendió una nueva interna entre los ciclos más picantes del espectáculo.

Fiel a su estilo frontal, La Negra Vernaci aclaró desde el inicio que no tenía nada que ocultar. “Yo tengo la cara lavada”, lanzó al micrófono, dejando en claro que su aspecto no se debía a ningún retoque estético. Con ironía y su inconfundible humor ácido, propuso al aire un insólito “top 10 de las más botoqueadas”, apuntando directamente a las panelistas del programa que conduce de Brito por América.

Sin filtro, la conductora fue mencionando nombres y hasta se animó a dar su ranking personal: “Para mí, la más botoqueada es Matilda Blanco”, comentó entre risas, mientras sus compañeros seguían el juego. Y enseguida redobló la apuesta contra el propio Ángel: “El malo de de Brito cree que, como él está botoqueado, están todos botoqueados. No, mi amor, acá no hay botox, mirá esta carita”.

La locutora también hizo una breve distinción entre quienes, según ella, se retocan con discreción y quienes no tanto: “Marcela Feudale no tiene, Yanina Latorre sí, pero tiene muy bien puesto el botox”, señaló con una mezcla de humor y picardía que hizo estallar de risa al equipo.

Sin embargo, detrás del tono descontracturado se percibió cierta molestia por las acusaciones del conductor de LAM. “Que cada uno haga lo que quiera, pero que no vengan a tirarte con botox ajenos cuando una no tiene botox. Si no pueden hacerse cargo de sus votos, háganse cargo de sus botox”, disparó, en una de las frases más resonantes de la jornada.

Lejos de calmarse, La Negra Vernaci volvió a apuntar contra De Brito y, entre bromas, lo rebautizó con ironía: “A mí me están calumniando con botox ajenos. Hacete cargo de todo lo que tenés en la cara”, dijo, y lo comparó directamente con Marcelo Tinelli: “Si de Brito se sigue haciendo cosas, va a quedar con la cara de Burlando”.

De este modo, Elizabeth Vernaci volvió a dejar en claro que no teme generar polémica y que, cuando se trata de responder ataques, lo hace con su estilo inconfundible. Entre humor, ironía y un mensaje directo, la locutora instaló una nueva grieta mediática que promete seguir sumando capítulos en los próximos días.