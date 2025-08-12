La cantante Taylor Swift sacudió nuevamente la industria musical al anunciar el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl. El anuncio se realizó en las primeras horas del martes a través de sus redes sociales, generando gran expectativa entre sus seguidores, conocidos como swifties.

Este nuevo trabajo marcará un cambio artístico tras el éxito de The Eras Tour y su disco anterior, The Tortured Poets Department. Aunque todavía no se confirmó la fecha oficial de lanzamiento, Swift aseguró que quienes compren el álbum en preventa podrán recibirlo antes del 13 de octubre.

Redescubriendo formatos: la vuelta del cassette se suma al vinilo

La preventa ya está habilitada en su sitio web oficial, ofreciendo tres formatos para los fanáticos: CD con póster a 12,99 dólares, casete a 19,99 dólares y un vinilo naranja brillante a 29,99 dólares. Este último incluye una funda verde menta con un candado recortado en la portada, un detalle que mantiene en misterio y ha generado numerosas teorías.

Tras explorar sonidos más lentos y reflexivos en su disco anterior, la propuesta de The Life of a Showgirl apunta a un regreso a un estilo pop más dinámico y teatral. Para acompañar el anuncio, Swift lanzó en plataformas digitales una playlist llamada And, baby, that’s a show business…, compuesta por 22 canciones producidas por el reconocido Max Martin, quien colaboró en álbumes emblemáticos como Red (2012), 1989 (2014) y Reputation (2017).

La nueva era visual también se perfila con una fuerte estética de cabaret y el color naranja como protagonistas. En redes sociales, el club oficial de fans compartió imágenes de la artista durante The Eras Tour luciendo vestuarios en tonos naranjas, lo que incrementó la expectación sobre esta etapa.

Taylor Swift lanza nuevo disco

Este miércoles, Taylor Swift ofrecerá más detalles sobre The Life of a Showgirl en una entrevista exclusiva para New Heights, el pódcast conducido por su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce, y su hermano Jason Kelce. Será su primera entrevista desde que fue nombrada Persona del Año por la revista Time en 2023.

En un video promocional publicado en Instagram, la artista mostró una copia borrosa del vinilo y afirmó: “Quería mostrarles algo. Este es mi nuevo álbum: The Life of a Showgirl”. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de teorías y altas expectativas entre sus seguidores.

Cada lanzamiento de Taylor Swift suele generar un impacto notable. Su disco anterior vendió más de 2 millones de copias en su primera semana en Estados Unidos y estableció un récord en Spotify como el álbum más reproducido en un solo día, con 313 millones de escuchas.