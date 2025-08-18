Cami Homs compartió las mejores fotos de sus días en la Patagonia y mostró cómo está su pancita

Camila Homs atraviesa un momento muy especial en su vida y decidió compartirlo con sus seguidores. A pocas semanas de confirmar que espera una hija junto al futbolista José “Principito” Sosa, la modelo viajó a la Patagonia y mostró en redes sociales postales que reflejan tanto la belleza del paisaje como la felicidad de su presente.

La relación entre Camila Homs y José “Principito” Sosa ya lleva dos años y, aunque este será el primer bebé que tendrán en común, ambos conocen de cerca la maternidad y paternidad. Camila es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su vínculo con Rodrigo De Paul, mientras que el mediocampista es padre de Rufina y Alfonsina, nacidas de su relación con Carolina Alurralde. Así, la familia ensamblada se consolida con la llegada de la nueva integrante.

Durante su estadía en el sur argentino, Camila Homs hizo realidad uno de los grandes deseos de sus hijos: conocer la nieve. Compartió imágenes de Francesca y Bautista jugando entre los paisajes blancos, armando muñecos y probando deportes de invierno. La sonrisa de los pequeños fue protagonista en cada publicación, mostrando que el viaje se convirtió en un recuerdo inolvidable.

Más allá de las actividades al aire libre, la modelo también aprovechó para descansar y dedicarse tiempo a sí misma. En sus historias dejó ver detalles del hotel en el que se alojó, con spa y piscina climatizada, donde pudo relajarse y disfrutar de un momento de tranquilidad en medio de la etapa del embarazo.

Otro de los instantes que cautivó a sus seguidores fue cuando posó junto a un lago, luciendo un look deportivo que dejaba ver con ternura su pancita. Esa postal, acompañada por la calma del paisaje, combinó naturaleza, moda y la emoción de la espera.

Camila Homs también compartió una selfie en la que optó por un vestido ajustado color chocolate. Allí, mostró con orgullo la evolución de su embarazo, dejando en claro que transita esta etapa con confianza, alegría y mucho entusiasmo por lo que viene.

Cada publicación fue acompañada por mensajes de cariño de sus seguidores, que celebran este momento y le envían fuerzas para los meses que siguen. Su comunidad virtual, que la acompaña desde hace años, se mostró especialmente emocionada por verla disfrutar de la maternidad una vez más.

Entre paseos familiares, paisajes imponentes y momentos de relax, Camila Homs dejó en claro que vive un presente pleno. Con la llegada de su primera hija con José Sosa en camino, la modelo combina la alegría de la maternidad con el disfrute de un viaje que quedará grabado en su memoria.