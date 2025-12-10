La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar un leve repunte en noviembre y alcanzó el 2,4%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. Con este resultado, el índice acumula 28,3% en los primeros once meses del año y una variación interanual del 32,6%, lo que marca una aceleración respecto de octubre, cuando el IPC había sido del 2,2%.

El incremento estuvo impulsado por subas en Recreación y cultura, Cuidado personal, Transporte, Restaurantes y hoteles, Vivienda y servicios públicos y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Dentro de los rubros que más presionaron al alza se destacó Recreación y cultura, con un aumento del 4% por el encarecimiento de los paquetes turísticos. Cuidado personal también aportó tensión sobre el índice.

Los bienes y servicios registraron avances similares en el mes, pero mantienen una brecha significativa en el acumulado anual: los bienes suben 22%, mientras que los servicios trepan 32,4%, un desfasaje que se profundiza por los ajustes de tarifas y alquileres.

En alimentos, las mayores subas se dieron en frutas (6,8%), carnes (4,5%) y pan (2%). En Vivienda, el avance respondió a incrementos en gastos comunes, alquileres y actualizaciones de electricidad y gas. En Transporte, pesó el nuevo esquema de precios de combustibles y lubricantes, con una variación mensual del 2,9%.

El rubro Restaurantes y hoteles acompañó la tendencia con una suba del 2,7%, motorizada por ajustes en menús, comidas preparadas y consumos en bares, una dinámica que se sostiene desde hace varios meses en la Ciudad.

Mientras tanto, el mercado aguarda el dato nacional: el INDEC difundirá este jueves 11 de diciembre, a las 16, el Índice de Precios al Consumidor de noviembre. Las consultoras anticipan un registro nuevamente por encima del 2%, en línea con la proyección del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que estimó un avance del 2,3% para el mes pasado.