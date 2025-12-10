El Gobierno nacional avanzó con un nuevo movimiento dentro del Ministerio de Justicia y designó a Joaquín Ignacio Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos, en reemplazo de Alberto Baños, quien dejó su cargo días atrás. La resolución fue confirmada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien destacó que la llegada del funcionario se enmarca en una etapa de “profundización y ordenamiento” dentro del área.

Amerio subrayó que Mogaburu reúne “la claridad y la convicción necesarias” para implementar los lineamientos establecidos por la gestión de Javier Milei, que desde su inicio llevó adelante un fuerte recorte estructural: la eliminación de 14 cargos jerárquicos —incluida la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría— y la reducción a la mitad de la planta de personal, medidas que generaron un ahorro estimado en $13.550 millones anuales. Según el funcionario, esta nueva conducción buscará “desideologizar” las políticas públicas y fortalecer una administración “más transparente y responsable”.

La designación de Mogaburu coincide con el relanzamiento político que impulsa el Presidente y con el inicio del período de sesiones extraordinarias, donde el oficialismo intentará avanzar con su paquete de reformas estructurales. Entre los proyectos más relevantes figuran el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la Modernización Laboral, la reforma del Código Penal y la modificación de la Ley de Glaciares.

Mogaburu cuenta con una trayectoria sólida en el ámbito jurídico y académico. Abogado con posgrados en Derechos Humanos y Derecho Penal, se formó en la UCA, la Universidad de Navarra y el Washington College of Law, además de desarrollar una extensa carrera en el Poder Judicial y en el Ministerio de Defensa. También sumó experiencia internacional como visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ejerce la docencia universitaria en cátedras vinculadas a historia, derecho y derechos humanos.

A lo largo de su carrera participó en concursos judiciales, programas de formación para la magistratura y produjo artículos, capítulos de libros y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Sus trabajos abordan temáticas como debido proceso, censura previa, corrupción y derecho a la alimentación desde una perspectiva de derechos humanos.

En un contexto donde el Gobierno busca acelerar su agenda legislativa y consolidar su impronta en materia institucional, la incorporación de Mogaburu aparece como un paso estratégico dentro del rediseño del Ministerio de Justicia.