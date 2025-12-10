Un grave incidente se registró esta tarde en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde varias personas con discapacidad resultaron heridas tras la caída de un elevador hidráulico utilizado para el descenso de pasajeros con movilidad reducida.

Según confirmaron fuentes aeroportuaria, los pasajeros habían llegado en un vuelo procedente de Ushuaia y se encontraban en proceso de desembarque cuando el dispositivo se desplomó de manera repentina.

Testigos del hecho señalaron que el elevador descendía con normalidad hasta que, por causas que aún se investigan, cedió de forma abrupta, provocando golpes y lesiones entre quienes se encontraban a bordo.

Personal médico y de emergencias del aeropuerto actuó de inmediato, brindando asistencia a los heridos y trasladando a algunos de ellos para evaluaciones más completas. Por el momento no se reportaron víctimas de gravedad, aunque sí varios lesionados con contusiones y traumatismos.

Autoridades aeroportuarias y de la línea aérea involucrada trabajan para determinar si se trató de una falla mecánica, un error operativo o una combinación de factores.