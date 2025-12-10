Mariano Israelit recordó sus primeros encuentros con la familia Maradona, cuando siendo adolescente visitaba a su amigo Hugo, el hermano menor de Diego. Sin preverlo, ese vínculo lo llevó a compartir mesa y amistad con Diego Armando Maradona, entonces figura de Boca Juniors campeón del 1981.

Cuba, la convivencia y los años más intensos

Israelit relató su participación en los años más difíciles del astro en Cuba, donde convivió con él y se convirtió en uno de sus apoyos cotidianos. Allí vivió episodios hoy incluidos en su libro El Amigo de Dios: crónica de mi vida en el mundo del espectáculo, el deporte y la política.

Entre los fragmentos destacados, mencionó el último encuentro con Diego en marzo de 2020, cuando el exfutbolista expresó un pedido que lo marcó: “No me abandonen”, declaró en una entrevista realizada al medio FM Master.

Declaraciones, causas judiciales y un fallo reciente

El autor hizo referencia a los avances en la causa judicial por la muerte de Maradona, donde participó como testigo en distintas investigaciones. Señaló que su relación cercana durante décadas lo convirtió en una voz requerida por organismos judiciales y equipos médicos vinculados al caso.

Conflictos mediáticos y el fallo a su favor contra Luis Ventura

Israelit mencionó también las polémicas que atravesó en los últimos años, incluidas declaraciones mediáticas y juicios en los que debió intervenir. Entre ellos, destacó el reciente fallo judicial a su favor en el litigio con el periodista Luis Ventura.

Anécdotas con Fidel Castro y archivo inédito

Entre las vivencias incluidas en la obra, Israelit recordó momentos insólitos junto a Fidel Castro, a quien definió como una figura de fuerte presencia personal. También compartió anécdotas de su convivencia en La Habana, registradas en parte en las 94 páginas de archivo fotográfico que integran el libro.

Cómo adquirir el libro

El material, que reúne fotos, documentación y testimonios personales, ya genera interés entre seguidores del fútbol y la cultura popular. Quienes quieran obtenerlo pueden contactarse con el autor mediante Instagram: @marianoisraelit.